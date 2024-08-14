巴黎奧運｜中國奪40金印度1面都冇　印媒揭對體育投入僅為中國1%

在剛剛結束的2024年巴黎奧運會上，印度1枚金牌也沒拿到，中國則拿到40枚金牌。印度《經濟時報》（The Economic Times）12日發布的評論文章將中印作出比較，稱印度最大的根本問題或許是投入不足。



巴黎奧運獎牌榜。（01美術製圖）

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評論文章稱，自1984年中國重返奧運賽場以來40年間，中國體育代表團在夏季奧運會中拿下的金牌數量為303枚，而印度在歷史上獲得的奧運金牌只有10枚，印度的奧運金牌比中國少了足足293枚。

文章稱，印度是世界第五大經濟體，今年巴黎奧運會卻只拿到6枚獎牌。一個最大的根本問題或許是投入不足。媒體報道顯示，印度每年對體育領域的投入僅約為中國的1.13%。

文章引述印度體育賽事直播平台FanCode的聯合創始人雅尼克·科拉科（Yannick Colaco）說，「體育要真正發展，就應持續在不同層面上進行投資，包括體系和基礎設施建設，也包括體育運動的推廣」。

除了資金體量，渠道和體育管理也很重要。中國建立了以國家體育總局為首的全面的體育管理體系。國家體育總局是負責中國體育政策和戰略的主要機構。印度體育管理則面臨諸多不同問題。印度運動項目管理機構多次出現被中止活動、遭警告的狀況，有的甚至被國際機構封殺，涉事機構包括印度足協、印度奧林匹克協會和印度曲棍球協會等。

圖為2024年7月26日，中國運動員登上遊船出席巴黎奧運會開幕式。（Reuters）

文章指，2008年北京奧運會的兩大亮點建築鳥巢和水立方如今仍是旅遊打卡地。並不是說印度不能開發世界級基礎設施，只要有需要，印度肯定能拿得出相關設施。

文章又指，中國最突出的是其奧運體育戰略，將在精英體育競技中奪取好成績作為重點。為了提高資金效率並最大限度地提高奧運獎牌產量，中國還強調以技能為基礎的體育和學科。