蒙面人持械搶劫中企加納子公司　12公斤黃金被盜損失逾700萬港元

有A股上市公司披露，位於加納（Ghana）的子公司今年4月18日遭11名蒙面人武裝搶劫，約12公斤黃金被盜搶，目前已有多人被捕並關押，但黃金去向不明。



8月14日，A股上市公司曉程科技（300139）發布2024年半年度報告，披露了位於加納的子公司Akroma Gold Company 於今年4月18日遭受武裝搶劫並被襲擊。

公告稱，11名當地人蒙面並手持制式武器，從礦區未開發區域闖入AKROMA選廠礦區搶劫後逃逸，過程中制服安保人員，礦區部分當地和中方員工受傷，無人死亡，約有12公斤黃金被盜搶。

曉程科技。（市值風雲）

黃金原本約定海關於當天出口銷售，被盜搶後造成直接經濟損失約90萬美元（折合約701萬港元）。事發後，AKROMA礦區工作人員採取緊急應對措施，傷者已送往醫院救治，並盡力挽回此次事件造成的損失，加強安保措施。

公告稱，通過警察總署、國安部以及發布獎金線索懸賞等多方努力，目前一共拘捕5至6個人，已被警局關押。雖然被捕人士已口頭承認搶劫事實，但仍需找到相關武器等作案工具，還在尋找黃金的去向。

8月14日，曉程科技發布2024年半年度報告，披露了位於加納的子公司Akroma Gold Company 於今年4月18日遭受武裝搶劫並被襲擊。（紅星新聞）

公司已經向當地中國大使館及警察總署、國土安全局申訴此事，並及時報案。目前，該礦區的日常經營活動已恢復正常，案件正在受理偵破過程中。

資料顯示，曉程科技從事的主要業務有黃金開採及銷售業務、太陽能發電業務和集成電路設計業務。其中，黃金業務主要位於非洲加納，公司在當地擁有三座金礦。