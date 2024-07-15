偷廠房生產設備再低價轉售　湖北企業工程師涉監守自盜被捕

今年6月底，湖北某企業報案稱，廠房內有生產設備被盜。警方接報調查，發現是該企業工程師監守自盜，將價值5.7萬元（人民幣，下同）的電子設備偷走後再低價轉售，疑犯已被依法刑事拘留。



龍華山派出所接報調查，通過翻查閉路電視紀錄、走訪摸排，警方認為是企業內部員工盜竊的可能性較大。經連日偵查，該企業負責設備維護和測試的工程師李某鵬成為嫌疑人，閉路電視紀錄更清晰地還原李某鵬轉移被盜設備的過程。

湖北某企業工程師李某鵬監守自盜，偷走價值5萬多元的設備後低價轉賣，現已被依法刑事拘留。（微信公眾號＠平安仙桃）

警方發現，李某鵬在該企業工作多年，十分熟悉企業的內部環境。作為工程師，他平時負責設備維護和測試，非常了解廠房的儀器設備的型號和價值。此外，他在年初曾多次向同事借錢。

7月4日，警方依法傳喚李某鵬，他對盜竊公司設備變賣的犯罪事實供認不諱。

電子負載儀。示意圖。（立創開源硬件平台）

李某鵬交代，3月26日晚，他在一條臨時停產的生產線拆下一台電子負載儀，並轉移藏匿於廠房內。次日晚，他駕駛電單車將電子負載儀運出廠外，以18900元的價格出售獲利。目前，李某鵬已被依法刑事拘留。