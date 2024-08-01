上海男向妻兒借逾10萬買金條寄出　速遞員因呢件事起疑報警破騙局

上海一名男子輕信陌生人「雙倍返還本金」的利誘，向妻兒借錢後做代購、郵寄實物黃金的「投資」，幸速遞員見兩次的收貨地址不同後起疑報警，才得以減少損失。



7月24日，上海市崇明區長興島內一順豐快遞站的速遞員報警稱，一名男子在10天前寄出價值逾3萬元（人民幣，下同）的60克金條，當日又再寄出價值8.5萬元的140克金條。

根據郵寄信息，警方立即與寄件人章先生交涉，對方反覆聲稱他既沒有被騙，也沒有從事詐騙，兩次寄出的黃金是他幫朋友代購，根據朋友囑托寄去不同的地方。見章先生情緒抵觸，警方便讓他先行離開，並聯繫其妻王女士及兒子小章。

民警詢問章先生寄遞黃金的具體情況。（澎湃新聞）

王女士介紹，丈夫10天前曾取走3萬元，但未有說明原因；小章則稱，父親前幾天稱要還房貸，向他借走8.5萬元，這筆錢與第二次購買黃金的價錢相吻合。兩人根據以上賬目情況分析，章先生極有可能動用家人的錢購買黃金，並寄去陌生地方。

在妻兒的盤問下，章先生終於意識自己可能被騙，並向警方道出實情。

7月初，章先生在網購的包裹內看到一張印有二維碼的廣告紙，上面寫有「可以帶做理財投資」的字樣。章先生添加對方微信後，獲告知保證穩賺不賠，他更被引導下載一款聊天App，被拉入一「投資群」。對方聲稱投資很簡單，只要將自己購買的實物黃金和發票寄到指定地點即可，之後會有翻倍的金額轉帳至寄件人的銀行戶口。

章先生準備寄出的140克黃金。（澎湃新聞）

7月13日，章先生向對方提供銀行戶口帳號後，在妻子手上取走3萬元，再到銀行購買3條各20克的黃金，按對方要求選擇快遞公司，投了700多元保費寄到外省某地。

幾天後，章先生仍未收到錢，但對方讓他耐心等待，又稱如果投資兩筆，回報率會更大。於是，章先生以提前還房貸的理由，向兒子借走8.5萬元後再買黃金，卻在準備寄出時被速遞員發現異常。

警方查看章先生下載的App和聊天記錄，經調查確認，他遇到的是投資理財類詐騙。在警員的指示下，章先生再詢問對方何時能收到雙倍本金，但對方一味強調不會太久，又極力推薦他加倍投資。此時，章先生才確信對方是騙子。目前，該宗詐騙案正進一步偵辦中。