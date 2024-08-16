長榮桂冠酒店為巴黎國旗事件致歉：不希望影響兩岸人民情感

內地網紅「張教官的有趣人生」近日在社交媒體抖音發布一段影片，揭露他在法國巴黎長榮桂冠酒店入住時，發現酒店懸掛的萬國旗中缺少中國五星旗。影片中，他兩次要求酒店將五星旗掛上，卻遭到拒絕。爭議延燒數日後，上海長榮桂冠酒店15日於官網發布道歉聲明，強調希望兩岸關係和平發展，朝向兩岸人民共同期待的方向前進。



巴黎長榮桂冠酒店掛滿奧運各國旗幟，唯獨缺少五星旗。（抖音影片截圖）

張教官在影片中顯示，他對酒店高層解釋「訂購的萬國旗中未包含中國國旗」的理由表示不滿，並進一步追問為何中國國旗被排除在外。酒店高層最終表示，將拆除所有懸掛的國旗，而張教官的朋友要求在拆除前懸掛中國國旗，但這一要求再次遭到拒絕。

一名女性華人管理人員出面，仍拒絕了其懸掛中國國旗的要求。（網上圖片）

該事件在內地網絡上引發了熱烈討論，許多網民對酒店的做法表示憤怒。針對這一事件，長榮桂冠酒店於8月15日在上海長榮桂冠酒店官網發布道歉聲明，強調「不希望此事影響兩岸人民的情感」。

8月15日，長榮桂冠酒店在其上海分店的官網發布道歉聲明。（長榮桂冠酒店官網）

聲明中表示，酒店秉持客戶至上的服務精神，致力於提供每位賓客最佳的住宿體驗，對於此次事件處理不周，導致部分住客感到不滿，深感抱歉。聲明還提到，長榮集團總裁張榮發先生在世時積極推動兩岸經貿合作，酒店將繼續秉持這一理念，希望兩岸關係和平發展，不希望此事件影響兩岸人民的情感。