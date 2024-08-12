河南女法官依法辦案慘遭原告人殺害　兇手畏罪服毒獲救被捕

河南漯河市郾城區人民法院立案庭副庭長、一級法官王佳佳，8月7日晚在停車場遇刺身亡。經查，50歲男兇手黨某某為王佳佳所辦案件的原告人，因王佳佳未全部支持其訴訟請求而心生不滿並作案，後畏罪服毒昏迷，經送院治療已無生命危險。



8月12日，郾城區法院通報，今年4月4日，黨某某駕駛的兩輪電動車與李某某駕駛的小型客車發生輕度碰撞，造成黨某某左踝關節處、左腕關節處輕微損傷。經交警部門事故責任認定，李某某負事故全責，黨某某無責任。

郾城區法院。（郾城區法院官網）

因雙方和解未成，7月4日，黨某某提起訴訟，請求判令李某某和對方投保的保險公司賠償其醫療費等各種損失18832.93元（人民幣，下同）。此案由王佳佳法官承辦，經審理，法官對黨某某主張的醫療費、施救費等損失全部予以支持。

由於黨某某住院的29天中，有14天並未實際住院，醫囑僅開具1盒口服止痛膠囊和3盒外用消痛貼膏，結合交警部門認定黨某某傷勢輕微及被告的答辯意見，故酌定按15天計算營養費、護理費等各項賠償，對缺乏證據證明的其他財產損失請求依法不予支持。7月23日，法院判令保險公司在交強險責任限額內，賠償黨某某各項損失9384.89元。

持刀行凶。（視覺中國）

判決後，黨某某對王佳佳法官未全部支持其訴訟請求心生不滿，於8月7日傍晚6時許持兇器進入王佳佳居住的小區地下停車場，持刀割傷對方頸部後逃離現場。警方接報到場，王佳佳已無生命體征。8月8日，警方在黨某某家中拘捕他，當時黨某某已畏罪服毒，處於昏迷狀態，經送院治療已無生命危險。目前案件仍在進一步偵辦中。

通報介紹，現年37歲的王佳佳，於2011年9月通過公務員招錄考試進入郾城區法院工作，先後在政治處、民事審判庭等部門工作，2021年12月任立案庭副庭長，2022年3月起在立案庭從事道路交通事故損害賠償案件審判工作，曾獲「先進個人」「十佳辦案能手」等多項榮譽。