國防部：美國、日本唯恐南海不亂　菲律賓引狼入室甘為棋子

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校周五（16日）下午就近期涉軍問題發布消息。他表示，菲律賓勾結域外國家，搞南海聯合巡航不得人心；又批評日本、美國唯恐南海不亂，興風作浪。



美菲澳加近日在南海開展聯合巡航，聲明此舉旨在共同應對海上挑戰，維護國際法和基於規則的秩序。同時，解放軍南部戰區位黃岩島附近海空域亦組織了聯合戰巡。

張曉剛表示，黃岩島是中國的固有領土，解放軍南部戰區新聞發言人已就黃岩島附近海空域聯合戰巡情況作了說明，這完全是中方維權應變、維護地區安寧的正當之舉。

黃岩島海域。（央視新聞）

他指，南海是地區國家的共同家園，不應當成為域外勢力的「狩獵場」。菲方勾結域外國家在南海組織聯合巡航，違反《南海各方行為宣言》精神，危害南海和平穩定，無論用什麽來粉飾其錯誤行徑，都是不得人心的。美等域外國家歷來是說一套做一套，對國際法和國際規則合則用、不合則棄，也正因為他們拉幫結派、挑事生非，南海才難以風平浪靜。中方將繼續採取必要措施，對侵犯中國主權權益、破壞地區穩定的挑釁行動予以堅決回應。

另一方面，美國日前宣布5億美元對菲軍援計劃，聲稱用來幫助菲方應對中國海警及「海上民兵」。日本也與菲律賓在「專屬經濟區」舉行聯合軍事演習，聲稱此舉有助實現「自由開放的印太」。

張曉剛表示，中方一貫認為，國家間的防務合作不應針對第三方，不得破壞地區和平穩定。但美日等一些域外國家唯恐南海不亂，不斷興風作浪、搗亂攪局，菲方引狼入室、甘為棋子，為地區各國所不恥。需要強調的是，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。對於蓄意侵權的，中方將依法正當維權；對於無理挑釁的，將堅決據理反制，堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。