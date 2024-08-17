鄭欽文奧運奪金後帶病首秀　淡定笑稱｢金牌得主稱號不會永遠保持｣

鄭欽文在巴黎奧運網球女單項目中突破歷史奪得金牌，人氣亦因此直線飆升。結束巴黎奧運比賽後，鄭欽文飛往美國備戰辛辛那提公開賽（Cincinnati Open），終於在周六（8月17日）凌晨迎來首秀時刻。帶病出戰的鄭欽文直落兩盤擊敗對手，順利晉級16強，她賽後亦十分淡定地表示，「金牌得主的稱號不會永遠保持」。



鄭欽文迎來奧運奪金後首秀時刻。（界外）

鄭欽文帶病出戰。（網上圖片）

鄭欽文在第三輪比賽中不敵對手，無緣8強。（WTA國際女子網球協會）

鄭欽文。（微博）

鄭欽文作為辛辛那提公開賽的7號種子，享受了首輪輪空的待遇。8月17日凌晨，她在公開賽第二輪中以6-1、7-5的比分擊敗對手弗萊徹，贏得首站勝利，順利挺進16強。這亦是她在奧運奪冠後的首秀，引起廣泛關注。

值得一提的是，鄭欽文在賽前經歷流感的困擾，「說實話，我三天前就準備好了，但自那以後，我得流感了，我有點感冒，我不知道為什麽，也許是因為旅行，也許是因為在飛機上感染的。」、「現在我不能說自己狀態是100%。精神上我是100%準備好了，但身體上我還需要些時間去恢復。」

雖然巴黎奧運已經結束，但奧運金牌的熱度依舊，當被外國記者問及「是否該叫金牌得主鄭欽文」時，鄭欽文保持淡定笑着回答，「叫我欽文吧，金牌得主這個稱號不可能永遠保持下去。」

8月3日，巴黎奧運網球女子單打金牌賽中，中國選手鄭欽文2比0戰勝克羅地亞選手維基奇，奪得金牌。（新華社）

巴黎奧運網球女單金牌得主鄭欽文。（Getty Images）

8月3日，巴黎奧運網球女子單打金牌賽中，中國選手鄭欽文2比0戰勝克羅地亞選手維基奇，奪得金牌。（新華社）

鄭欽文贏波後馬上躺在地上，朝天空咆哮。（路透社）

經歷了巴黎奧運出色的表現，鄭欽文又一次感受到澳網決賽後的關注度和壓力。但這一次，鄭欽文希望自己能夠面對挑戰，保持好心態，「老實說，回顧澳網的經驗，我有點害怕，因為那之後我就沒有那麽精彩的比賽了。我不知道這次會發生什麽，這對我來說將是一個挑戰——當你取得好成績時，如何保持住同樣的水平。」

鄭欽文續指，「我一直在努力保持這種心態，一直在努力提高，努力保持謙虛，但真正做起來就不一樣了。我希望自己能在辛辛那提和美網上做到這一點，因為我去年在這兩項賽事上有過很好的經歷。」

不過，在8月17日上午進行的辛那提公開賽第三輪中，鄭欽文5-7、1-6不敵俄羅斯老將帕夫柳琴科娃，無緣8強，個人的12連勝戰績也遭終結。

網民給予鄭欽文鼓勵：

「鄭欽文霸氣，用實力說話。」

「就是身體狀態肉眼可見的疲勞，美網加油。」

「沒有常勝將軍，網球輸贏很正常，切換也快。」

「鄭欽文的成就估計短期內很難有國內選手達得到。」

「金牌得主的稱號，會永遠保持。奧運冠軍就是奧運冠軍。」

