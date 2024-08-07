鄭欽文為中國奪奧運網球史上第1金　從排名600到超越李娜的文女王

啪！一記正手揮出的制勝球，對手維姬（Donna Vekic）反應不及，比分定格在6:3，比賽結束。鄭欽文將手裏的球拍拋了出去，躺在地上仰天長嘯。



巴黎奧運網球女單決賽，第一次參加奧運的鄭欽文，就以一個乾脆利落的2:0，直接帶回了金牌。她創造了新的歷史，成為了不僅是中國，更是亞洲首位奪得奧運網球單打冠軍的選手。

最後一分時我很緊張，手都一直在抖。其實每場比賽當我去洗手間的時候，身體都在緊張地抖動。 鄭欽文

事實上在之前，鄭欽文就已經成為了亞洲第一人——首次闖入奧運網球單打決賽，打破了此前由李娜創造的四強最好成績。

決賽賽後，她激動地披上國旗繞場一週，然後把它輕輕放下，蓋在座椅上。再走到紅土中央，給三個網球簽名，用力地把它們打上看台送給球迷。

巴黎奧運網球女單金牌得主鄭欽文（GettyImages）

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接受採訪時鄭欽文説：「這是亞洲沒人做到的事情，我真的很高興能創造歷史！」「如果這場勝利能給孩子們帶來網球夢，那我覺得一切都值了。」

轉過頭來站在最高領獎台，她自己也像個孩子一樣，手拿金牌向四周瘋狂「炫耀」。

今年年初，鄭欽文闖入澳網決賽，是繼2014年的李娜之後，第一個進入大滿貫最高舞台的中國選手。而半年之後，在羅蘭·加洛斯（Roland Garros）的中央球場菲利普·沙特里耶（Philippe-Chatrier），鄭欽文僅僅用了1小時47分鐘，就走上了一個新的台階。

四大滿貫官方、WTA（國際女子網球協會）、ITF（國際網聯）齊齊祝賀她的奪冠，排面拉滿。

她説這枚金牌意義重大：「這意味着很多，可以説意味着一切。因為我從小就想為我的國家贏得一面獎牌，不一定要是金牌。這次我做到了，還是金牌，這是在亞洲還沒有人做到的事情，我真的很高興能創造歷史。」

在自己的個人主頁上，鄭欽文用三句話激勵着自己：未來無法預測，過去不可改變，當下正好逐夢。

面對這位成績優秀，又自信堅韌的女生，不少媒體驚歎：「新一代體壇偶像」就這樣出現！而年僅21歲的「QUEEN WEN」，已經成了自己人生不折不扣的大女主。

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3天鏖戰8小時 「文女王」終創歷史

「我從未對贏下一場比賽有如此強烈的飢渴感，我可以為此付出一切。」賽後回憶起這場比賽，鄭欽文無比激動。

「我為自己這次能戰勝壓力而感到超級驕傲，我超越了極限。」她的決賽對手，是來自克羅地亞的13號種子維姬。兩人此前僅有2次交手，這次無論誰獲勝，都將為本國創下新的歷史。但在這個最後的舞台上，鄭欽文顯然要比維基奇放鬆得多。

2小時的比賽中，她幾乎沒有表情，只有在鏖戰之後的得分，才用力握拳給自己加油打氣。甚至還在盤間休息時，她還悠閒地跑回更衣室換了一套比賽服。對於領先的一方來説，這樣的做法並不多見。而另外一邊，對手時常會因為小失誤搖頭懊惱。第二盤的其中一球，鄭欽文用一個刁鑽的網前回球，讓維姬「鞭長莫及」，一氣之下，她還直接把球拍重重地摔在地上。

或許是心態的差異，讓兩個人的狀態此消彼長，直到最後的制勝一球。這個時候，鄭欽文才終於掩蓋不住，讓笑容在臉上盡情揮灑。

鄭欽文創造歷史地帶回了金牌，但身為女單6號種子的她，這次的征程遠比看上去還要艱難。從八強到四強，她分別戰勝了前世界第一科貝爾，以及現世界第一、4次法網得主、「紅土女王」斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

現世界第一、4次法網得主、「紅土女王」斯威雅蒂（Iga Swiatek）（GettyImages）

與後者的較量尤其值得一提：鄭欽文對陣她的過往戰績絕對劣勢、場地還是對手擅長。比賽之前，外界給出的兩人晉級賠率居然相差8倍之多……但進入狀態的鄭欽文毫不急躁，用遠低於對手的失誤率，以及高頻的ACE（發球直接得分），一步一步扳回局面，直到拿下對局。

「我在奧林匹克的賽場上擊敗了世界第一，我覺得這對我來説意義非凡。」接受採訪時，鄭欽文依然難掩激動。「那一刻的感受無以言表……」

因為這不僅是她自己在兩人戰績上的突破，更意味着，她成為了歷史上首位進入奧運女網單打決賽的中國人。這一條走向羅蘭·加洛斯中央球場的旅程，鄭欽文略顯磕絆，但她最終做到了。儘管精力的消耗，以及受到巴黎大雨影響而被多次壓縮的賽程，讓她最終不得不「拋下」搭檔張之臻，退出本次奧運混雙的征程，但她的心態始終保持着樂觀。甚至在征戰的過程中，鄭欽文還能略帶歉意地向粉絲們打趣：「又讓你們體驗過山車了……但你們的加油聲我都有聽到！」

半決賽後，她的偶像、網壇傳奇祖高域（Novak Djokovic，又譯：喬科維奇／德約科維奇）也在自己的社交媒體上上發出動態，對「文女王」送出滿滿的讚歎。國際網聯官方，更是po出了鄭欽文12年前參加青少年比賽時的照片，祝福她「夢想成真」。

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自信、堅韌、淡定 體壇偶像「最頂流」

出生於2002年的鄭欽文，是一個標準的「00後」，但卻有着和年齡完全不符的強大與自信。就在奧運開賽一個月前，她在温網爆出大冷門，輸給了來自新西蘭的百名開外的對手，遭遇「一輪遊」。而她在賽前接受採訪時説出的鼓勵自己的話語：「I don't care who I'm playing against」（我不關心我的對手是誰），也被人們翻出抨擊。更有好事者，直接送了一個「自大文」的外號給她。

但鄭欽文絲毫不在意，轉頭去意大利「度了個假」，然後就把WTA巴勒莫站的冠軍獎盃悄悄捧回。這種淡定，來源於從小就伴她左右的野心：「競技體育，沒有野心怎麼贏球啊？」因此，面對外界的評論，她根本不在意，能獲勝，才是她最想要的。

7月30日的奧運第三輪，在三個多小時的苦戰之後，她擊敗了排名15的美國選手納瓦羅（Emma Navarro）。這位出身美國金融世家、身價超過15億美元的富家女，比賽結束後，控制不住自己的情緒，直接走到鄭欽文面前説：「你在網上很受歡迎，有很多粉絲，但我並不想尊重你。」這種不成熟的行為，賽後受到了不少人的批評：太自大、非常失禮。「她的爸爸是億萬富翁，納瓦羅是不是太習慣別人對她的友善了？」不堪其擾的納瓦羅，最後直接關閉了自己社交賬號的評論區。

美國選手納瓦羅（Emma Navarro）（GettyImages）

美國選手納瓦羅（Emma Navarro）（GettyImages）

而與之相對的，是一個無比「淡定」的鄭欽文——當時聽到這番話，擺了擺手，就轉身向場邊走去。後來她回應這件事，也只是微微一笑：「我很高興她能告訴我這件事，但我只想成為一個更好的球員和更好的人。」這就是鄭欽文，從來敢愛敢恨。

去年杭州亞運奪冠以後，鄭欽文向外界透露教練費塞特離開了自己，轉頭去執教日本名將大阪直美。想起這段事情，她説自己哭了很久：「跳槽嘛，人之常情，但這不代表我會原諒他。」「對，就是這種感覺！」

而在播客裏，她説自己最喜歡的暱稱就是Queen Wen——文女王。這個外號來自於國外粉絲，由於中文「Qin」的發音頗為不易，他們便給鄭欽文起了這樣一個諧音的外號。「我覺得很霸氣，很符合我在場上的狀態，哈哈哈。」

但場上「霸氣外漏」的文女王，下場以後卻説話慢聲細語，性格也是非常温和。「我覺得我會把場上的我跟場外的我分成兩個不一樣的人來看待。」鄭欽文説。「我小時候不太能做到，但後來我發現，你不能以場上的態度去對待場外的人，對不對？」

於是在賽場外，大家看到的是一個陽光的年輕女孩：有時，她身穿碎花長裙，倚着海邊欄杆自拍。有時，也會手拿巴黎世家，身穿潮牌玩起跨界。這種對生活收放自如的鬆弛感，讓她化身為新生代運動員中的「最佳偶像」。也難怪有網友會評論：這個女生，恐怕就要變成中國體育圈的「最頂流」。

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從600名到世界第7 火箭少女一飛沖天

鄭欽文的「大女主」故事，的確就像是那個夢想成真的童話。但童話的背後，是一個不屈不撓、步步前行的中國女孩。

2002年，鄭欽文出生在湖北十堰，父親鄭建坪曾經是一位田徑運動員，家中的氛圍，讓她很早就開始展現對運動的興趣。6歲的時候，小欽文第一次接觸到網球，一下就愛上了這個大開大合的運動。或許這段緣分是命中註定，在很短的時間裏，她就展現出了自己的天賦。

在網球上，家鄉十堰並不算是最大的平台。於是一年之後，家人決定帶她前往省會武漢接受更好的訓練，這時她才只有7歲。「我小時候許願，永遠是我想拿大滿貫。」後來回憶起自己的網球夢，鄭欽文笑着説，「而且基本上每一年的生日，都會許下這個願望。」如此一份對夢想的憧憬，激勵着她不斷前行。

在武漢，鄭欽文來到了李娜曾經的教練——夏溪瑤和余麗橋的指導下學習網球。在老師眼裏，鄭欽文刻苦、紮實，從來不投機取巧。每次練完之後還會問自己，有沒有進步，哪裏還能提高。有時輸了比賽，小欽文還會默默流眼淚。這個時候，父親鄭建坪會更加嚴格地督促她：「輸了就是輸了，既然你這麼想打敗那幾個姐姐，就只有再苦練一些。」「甚至小的時候，我連飲料都沒怎麼讓她喝過。」

日復一日的錘鍊，終於在2014年開花結果。這一年，是第14屆湖北省運動會。年輕的鄭欽文拿到了2塊網球金牌，一枚新星就此冉冉升起。這一年，也是前輩李娜在墨爾本以2:0擊敗對手齊布爾科娃，拿到了自己第二座大滿貫的時候。12歲的鄭欽文和自己網球學校的同學一起，在電視機前見證了這歷史的一刻。從此以後，她成為了李娜的忠實粉絲。而她的網球之路，也沿着前輩的軌跡，開始一路狂飆。

2020年底，17歲的鄭欽文在短短4周之內，就把職業生涯的前三個冠軍直接拿下。2021年，她收穫了WTA巡迴賽上的第一場勝利，年末的排名來到前200。2022年5月，19歲的她初次登上法網就打進16強，成為了進入世界前50最年輕的中國選手。然後，就是2024年澳網，時隔多年，再度有中國選手打進大滿貫決賽。從600開外的排名，到世界第7，鄭欽文只用了3年多時間，這樣的神速，讓喜愛她的粉絲直接送給她「火箭少女」的外號。

如今，這位21歲的女孩，還有她那份永不服輸的精神，終於為所有人矚目。一位閃亮的「女主角」，也就此登場。在她眼裏，網球不僅是一場與對手的比賽，也是跟自己的一場較量：「我希望成為中國年輕一代的榜樣，帶着自信在世界舞台上面閃閃發光。「我可以保證的是，我一定會拼到最後一口氣。」

鄭欽文的巴黎之旅圓滿落幕，但所有人都知道，屬於她的時代，還遠未到來。正如巴黎奧運官方送給她的評語：「或許，這僅僅只是一個開始。」