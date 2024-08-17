一家三口深夜在446人微信群吵架爆粗一小時　被控擾民遭警方拘留

山東濟南市公安局天橋分局通報一宗典型案例，一家三口公開在村微信群裡互罵，結果被依法行政拘留。



案情指，今年(2024年)4月，有天晚上10時30分，濟南市天橋區桑梓店街道某村居的村民們的手機突然一齊響了起來。許多村民被這突如其來又密集的訊息提示音吵醒，本以為發生了什麼大事，打開手機後，發現該村居民的群組微信群裡，滿滿的都是髒話和粗口。



一家三口公開在村微信群裡互罵，結果被依法行政拘留。（微博）

一家三口公開在村微信群裡互罵，結果被依法行政拘留。（微博）

原來村民崔某、周某宇和周某凱，一家三口因為家庭糾紛，在微信群互罵。不少村民出面「勸架」，誰知三人不肯停下來，就這樣，群裡446名村民看著三人互罵，一直持續了1個多小時。事發後，在民警和村居幹部的共同調解下，一家人最終放下了隔閡，也對在網上互相辱罵之事互相表達了歉意。

但崔某、周某宇、周某凱因此被濟南市公安局天橋區公安分局依法行政拘留。濟南公安指出，網路不是法外之地，網路暴力貶損他人人格，損害他人名譽，侵犯他人隱私，擾亂網路秩序，破壞網路生態，是觸犯法律的行為。

事發後，引發內地網民討論。有網民認為在微信群互罵就行政拘留是「小題大作」，亦有網民認為「批評教育」即可，這樣的處置方式太過嚴重。