前蘇聯廢航母在江蘇起火恐難修復　明斯克號曾是深圳地標

江蘇南通一艘廢舊航母起火，現場冒出大量濃煙，未有造成人員傷亡。據報道，起火航母為前蘇聯建造的「明斯克號」，事故原因目前正在調查中。



明斯克號航母起火。（網上圖片）

現場冒出濃煙。（網上圖片）

現場冒出濃煙。（網上圖片）

現場冒出濃煙。（網上圖片）

南通消防周五（16日）晚通報，當日下午4時許，蘇錫通科技產業園區長江邊一艘廢舊航母，在拆除改造時發生火警，無人員傷亡。現場畫面顯示，火警發生時航母冒出大量濃煙，夜幕降臨後仍然火光熊熊，有南通市民表示，「空氣中都是刺鼻的味道」。

周六（17日）早7時的最新畫面顯示，航母火警被救熄後，艦島已經被「燒塌」，恐難以修復。

明斯克號於1978年服役並編入前蘇聯黑海艦隊，1992年退役。（網上圖片）

內媒報道指，起火航母是舷號015號的明斯克號，於1978年服役並編入前蘇聯黑海艦隊，後來成為太平洋艦隊旗艦，母港是海參崴，是前蘇聯第一種能搭載固定翼艦載機的航母，滿載排水量超過4萬噸。

明斯克號1992年退役，1995年被韓國大宇重工集團購買，後在1998年被中信集團買進，停泊在深圳沙頭角海邊，曾打造成是中國乃至世界上第一座以航母為主體的軍事主題公園——深圳明思克航母世界。

明斯克號1998年被中信集團買進。（網上圖片）

明斯克號一度是深圳地標。（網上圖片）

現場火光熊熊。（網上圖片）

明斯克號艦島被「燒塌」，恐難以修復。（微博）

2013年1月，大連永嘉集團買下明斯克號，翌年與南通蘇通科技產業園（現蘇錫通科技產業園）簽訂航母旅遊度假區投資協議。2016年4月，明斯克號航母由深圳「轉會」至南通，停靠蘇通大橋北翼西側。