巨型「烏龜」靜臥大漠　建於明代的龜形「東方古堡」在哪？

華夏五千年，為廣袤的神州大地留下種種歷史印記，一座座被遺落的古城池，更是歷朝歷代的重要見證者。

説到古城，相信多數人會認為無非都是方方正正的布局，但原來還可以是多邊形，甚至是一隻動物的形狀！這些布局奇特的古城，就藏在神秘的甘肅大漠之中......



八角古城始建於漢代，距今已有兩千年歷史，從高空俯瞰，八角古城呈空心的十字形，有八個城角，因而得名。（視覺中國/當代中國授權）

八角城角間的距離均在弓弩的有效射程之内，因此弓箭手能夠互相照應，為這片兵家必爭之地，提供充足的防御保障。（視覺中國/當代中國授權）

漢代時，八角城曾是絲綢之路南道的縣城，唐宋時期是重要的軍事要塞，盛極一時。（視覺中國/當代中國授權）

位於甘肅省甘南境内的八角古城，以及景泰縣境内的永泰古城，是中國絕無僅有的兩座神奇城池。

八角古城始建於漢代，距今已有兩千年歷史，不同於常見的方形城牆古城，從高空俯瞰，八角古城呈空心的十字形，有八個城角，因而得名。

而始建於明代的永泰古城，則像是一隻巨大的「烏龜」靜臥在大地上，因此又有「永泰龜城」之稱。

永泰古城位於白銀市景泰縣境内，是明朝為抵禦北方遊牧民族入侵而建的軍事要塞，距今已有逾400年歷史。（視覺中國/當代中國授權）

永泰古城卸掉軍事重任後，就成為了駐軍家人及後裔的「安樂窩」，如今僅剩30多戶居民在這裏生活，以放牧為主。（視覺中國/當代中國授權）

鳥瞰永泰古城，城池就像一隻巨大的「烏龜」靜臥在大地上，因此古城又名「永泰龜城」，「龜」形布局在歷史上絕無僅有。（小相機大世界@小紅書/當代中國授權）

古時候，兩座城池都曾作為軍事要塞，獨特的城牆布局能夠抵御外敵入侵，提供有效保障。

時過境遷，如今的八角古城和永泰古城早已失去軍事功能，變成了一條自然村落。目前，仍有居民在這兩座古城裏過着放牧為主的簡單生活，偶爾也有遊客慕名到訪，體驗純樸原始的風土人情，成為了甘肅大漠上的一處隱世秘境。

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