傳兩中國人加入俄軍攻打烏克蘭　赴前線僅存活一天均告陣亡

俄烏戰爭持續，近日，內媒報道指出，有網民爆料指2名中國人加入俄軍，但只經過簡單軍事訓練，就於上月底赴前線參與對烏戰事，結果第二天便陣亡。



內媒引述網民「尹角大臣」帖文報道指，兩名赴俄參軍的中國年輕人，其中一人叫劉洪偉，於6月初加入俄軍。他們經過一個多月的基本步兵軍事訓練後，便於7月31日被分配到外籍人員佔多數的突擊隊，結果在前線僅僅存活一天就均告陣亡。

帖文指二人起初完全不知道任務是甚麼，直至到前線才知道是突擊隊，但當時已經沒有退路。他們曾與其他中國籍俄兵作網上交流，據指二人軍事質素不俗，奈何被送到戰場上的第一道防線充當「消耗品」。

另一方面，有中國籍俄兵於社交平台表示，得知兩名戰友陣亡後感覺難以相信，並稱：「從莫斯科先鋒營到後面的單位一起同吃同住的同胞已經走了四位，也許快輪到我了。我已經做好了心理準備迎接地獄，也許我們這些人上輩子都是些窮兇惡徒，到這接受上帝的審判。我到現在都沒有後悔，自己選擇的路跪著都會走完。」

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此外，烏軍攻入俄羅斯庫爾斯克州後，社交平台X（前稱Twitter）上流傳一段中國籍俄羅斯僱傭兵李建偉遭烏軍俘虜的影像。

另據境外媒體報道，在劉洪偉等人前，已有多名中國籍俄兵陣亡，包括網名「典獄長」的河南人徐杭，其在網上視訊帳號的管理員宣布，徐杭已在上月戰死沙場。