烏克蘭電影系列交流明在北京登場　屬俄烏戰爭爆發後首次在華放映

周六（10日）下午，「烏克蘭電影系列影像交流」將在北京登場，被認為是俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭電影首度在中國公開放映。



活動由北京德國文化中心歌德學院（中國）、北京法國文化中心和烏克蘭駐華大使館聯合推出，時間將由周六開始至明年3月，超過半年。

活動以「記憶與未來」為主題，多部烏克蘭電影屆時會對外放映，周六下午將在北京798藝術區的歌德學院率先播出1965年出品的《被遺忘的祖先的影子》，以及2018年出品的《火山》，民眾可免費入場，不用事先報名。

《被遺忘的祖先的影子》改編自同名抒情小説。（電影海報）

公開資料顯示，《被遺忘的祖先的影子》改編自柯秋賓斯基（Mykhailo Kotsiubynsky）的同名抒情小説。導演帕拉傑諾夫（Sergei Parajanov）把情節拆散為11個單元，講述了主人公伊凡兩闕刻骨銘心的愛情悲歌：先是女主人公瑪麗奇卡在尋找伊凡的途中不幸墜河而死，後有另一位女主人公巴拉格娜背叛伊凡，故事最後以伊凡死於情敵手下而結束。

而《火山》由邦達爾丘克（Roman Bondarchuk）執導，其以過去拍攝紀錄片的經驗，結合了現實與虛幻，譜出了不一樣的超現實喜劇。該片2018年入圍第二屆平遙國際電影展「藏龍」單元。

《火山》入圍第二屆平遙國際電影展「藏龍」單元。（電影海報）

電影放映後，中國製片人、電影史學者、活動策劃人徐楓，導演、編劇文晏，以及烏克蘭杜甫仁科中心電影博物館館長洪查魯克（Olena Honcharuk）、導演邦達爾丘克將舉行對談會。徐楓表示，這些記憶當下都給予現代烏克蘭、烏克蘭人和世界一種確證與信心。

報道指，烏克蘭電影對上一次系列性地在華公開放映，已是2021年9月22日登場的第11屆北京國際電影節「烏克蘭電影周」。今次被認為是俄烏戰爭自2022年2月爆發以來，烏克蘭電影首度在中國公開放映。