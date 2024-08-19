中國新一代054AG護衛艦量產啟動　外媒：未來艦隊規模或突破50艘

中國海軍正迅速推進新型054AG護衛艦的建造工作，這型艦艇是現有054A型的升級版本，具備更大的飛行甲板和機庫空間，專為操作新型Z-20直升機而設計。黃埔造船廠和滬東中華造船廠已投入建造，其中首艘054AG護衛艦已於8月初下水。此型護衛艦在主砲、雷達和武器系統上進行了多項升級。有外媒預測，054AG護衛艦的建造數量可能超過50艘，進一步強化中國海軍的作戰能力。



根據《Navy News》的報道，054AG護衛艦是中國海軍現有054A型護衛艦的改進版，建造工作正在廣州的黃埔造船廠和上海的滬東中華造船廠同步進行。這型護衛艦除了擁有更大的飛行甲板和機庫空間以外，還配備了先進的100毫米主砲和最新的雷達系統，增強了其空中和水面搜索能力。報道指出，該型護衛艦將大規模量產，未來建造數量或將超過50艘，這將顯著提升中國海軍的戰鬥力。

海軍054A 護衛艦。（東方點兵）

黃埔造船廠最近完成了首艘054AG護衛艦的下水，標誌著該型護衛艦正式投入使用。相比於現有的054A型，054AG護衛艦在設計上有多項顯著改進，特別是在飛行甲板和機庫空間的擴展上，這使得其能夠更好地操作新型Z-20直升機。此外，該型護衛艦還配備了新型100毫米主砲和先進的雷達系統，顯示出中國海軍在提升艦艇火力和作戰能力方面的努力。《Navy News》報道分析，054AG護衛艦的建造計劃將進一步擴展，總數可能超過50艘，這將使中國海軍在亞太地區的影響力進一步提升。

上海的滬東中華造船廠也在全力推進054AG護衛艦的建造工作，這標誌著中國海軍正加速擴充其艦隊規模。滬東中華造船廠以其先進的建造技術而聞名，此次除了建造054AG護衛艦外，還在組裝新型076型兩棲攻擊艦，顯示出該廠在海軍裝備建造方面的強大實力。根據外媒的報道，未來幾年內，054AG護衛艦的建造數量將大幅增加，顯示出中國海軍對該型艦的高度重視。隨著更多新型艦艇的加入，中國海軍的戰鬥力將進一步提升，為亞太地區的海上安全帶來新的變數。

2014年2月，東海艦隊於某海域演練綜合攻防，艦隊中的某艘054A型導彈護衛艦密集射彈。（中國軍網）

報道同時指出，054AG護衛艦在設計上與其前身054A型有多項不同，特別是在飛行甲板和機庫空間的擴展上，這使其能夠更好地配備和操作新型Z-20直升機。此外，054AG護衛艦還改用了100毫米H/PJ-87型主砲，這一改進提升了其火力和作戰靈活性。雷達系統方面，054AG護衛艦保留了382型3D雙波段雷達和366型X波段雷達，但有報道顯示，艦中部桅杆上的水面搜索雷達可能是新的設計，進一步提升了艦艇的探測能力。這些改進使得054AG護衛艦在防空和反潛作戰中擁有更強的綜合能力，成為中國海軍未來的中堅力量。