柬埔寨雲壤海軍基地全面運作　中國海軍取得迅速進出南海戰略定位

儘管中柬雙邊過去始終對外否認中國海軍在柬埔寨永久部署軍艦的任何說法，但隨著如今中國海軍正式在柬埔寨南部雲壤（Ream）設立海軍基地，其戰略意義自然受到外媒高度關注。



《保加利亞軍事網》7月27日引述《義大利防務雜誌》（Rivista Italiana Difesa，RID）報道，指如今中國海軍正式在柬埔寨南部雲壤（Ream）設有海軍基地，可進入隸屬南海一部分的暹羅灣（Gulf of Thailand）。分析儘管在台灣與菲律賓在附近獲取有利地位，但中國在柬南設立海軍基地，此一戰略位置可讓中國海軍迅速進入南海。

2023年2月到2023年7月，雲壤海軍基地碼頭建設情況。（微博）

《義大利防務雜誌》指出，目前此一中方基地已全面運作，而柬埔寨當局辯解說，中國會建這基地，是要「用來培訓柬埔寨水兵，並測試新碼頭」。中國在柬埔寨雲壤的新海軍基地提升了它的戰略定位，尤其是在可能與台灣及美國爆發衝突的情況下，更是如此。

報道分析，新基地位於暹羅灣，為中國在東南亞提供了重要的立足點，加強了它在南海及周邊地區的軍力投射力。

與此同時，另一個要素在於，此一海軍基地接近重要的海上航線。南海是全球貿易要道，世上相當大一部分航運都要經過這海域。而中國可以根據自身的戰略目標，控制和影響相關區域，以打斷或保護這些航線。萬一爆發台海衝突，雲壤海軍基地可以作為中國海軍的後勤和作戰中心，得以更快地部署軍事資產，並為作戰提供集結地，繼而擴大中國在相關地區的影響範圍和戰力。

左圖為中國海軍吉布提基地，右圖為柬埔寨雲壤海軍基地。（微博）

此外，分析指出，雲壤基地還可以平衡美國在亞太的軍事存在。美國在日、韓和關島等亞太區有幾個基地，而中國藉由在柬埔寨建立基地，可以加強監視，甚至反制美國的海軍活動，以提升戰略威懾力。