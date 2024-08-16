01消息｜地產商發惡!洪水橋#LYOS追差價　長實郭子威：冇乜可以講

近年樓市持續下挫，中原城市領先指數CCL最新報139.18點，按周跌1.26%，跌穿140點水平，重返2016年9月底時水平，也較2021年8月191.34點歷史高位跌27.26%。



由於樓價大幅度下挫，過去數年在樓市高峰期買入新盤樓花單位的買家，決定「壯士斷臂」撻訂離場。不過今日傍晚時份市場有消息指出，長實（1113）旗下洪水橋新盤#LYOS，傳出發展商向撻訂買家「追收差價」事件，《香港01》向長實集團營業部首席經理郭子威及公關查詢，僅獲回覆「無回應」、「冇乜可以講」。



市場消息透露，最新發生「追收差價」事件的新盤屋苑為長實旗下洪水橋新盤#LYOS。該盤於2023年9月入伙，全盤設9座，提供341伙，實用面積由202至806平方呎。

長實公關、郭子威覆「無回應」、「冇乜可以講」

《香港01》就「追收差價」事件向長實集團營業部公關查詢，僅獲回覆「無回應」。其後再向長實集團營業部首席經理郭子威查詢，亦只回覆「冇乜可以講」。

長實集團營業部首席經理郭子威。

5月單日連環撻訂15伙、涉逾9100萬

事實上，洪水橋新盤#LYOS在今年5月6日曾發生單日連環撻訂15伙，涉及資金約9,146萬元，而當時長實殺訂992萬元。

一周後記招強調追差價

其後在5月13日長實舉行記者會，郭子威當時在新盤記者會上表示，「強調以公司立場，如最新單位成交價較撻訂前出現差額，將會向未能按照買賣合約完成交易者（撻訂買家）追回差額」。

長實郭子威在5月份表示，「強調以公司立場，如最新單位成交價較撻訂前出現差額，將會向未能按照買賣合約完成交易者（撻訂買家）追回差額」。

↓↓洪水橋#LYOS撻訂重售單位詳情↓↓

料為5月份撻訂重售單位 個別單位或被追收逾240萬

據悉，是次#LYOS被追收差價的單位為早前於5月份撻訂重售的單位。成交記錄冊顯示，目前有5伙單位已重售，包括3伙開放式、1伙兩房及1伙複式單位，成交價333.9萬至1,323.3萬元，較撻訂前賣平15.4%至18.8%。當中最高成交單位為上述的複式C座地下及1室19室，單位撻訂前1,565萬元售出，按最新重售價計算，買家有機會被追討241.7萬元差價。

撻訂重售單位賣平15至18%

而兩房單位原先以776萬元成交，重售後為645.2萬元，差價為130.8萬。另外3伙開放式單位重售的價錢則較之前分別相差95.9萬、78.5萬及77.3萬元。

洪水橋新盤#LYOS。

2009年長實曾就大坑名門向4名撻訂買家追討

翻查昔日資料，長實過往也曾經試過向撻訂買家追差價。長實發展、位於大坑的豪宅樓盤「名門」於2005年開售，但先後有多名買家於同年撻訂。長實在2009年入稟向4個單位的買家追討單位重售後的差價，扣除被沒收的訂金後，各單位買家被追討88萬至225萬元不等。

洪水橋新盤#LYOS。