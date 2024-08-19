颱風「格美」引發湖南極端強降雨　確認資興市50人遇難15人失蹤

台風「格美」此前給湖南帶來極端強降雨，引發特大暴雨災害。8月19日，郴州市支持資興應對「格美」台風應急救援和恢覆重建聯合指揮部表示，確認資興市5個鄉鎮26個村48個村民小組共50名群眾因災遇難、15人失蹤。



通報表示，經過近20天的多方搜救，8月2日郴州市人民政府新聞發布會通報的30人遇難35人失蹤，確認為資興市5個鄉鎮26個村48個村民小組的50名群眾因災遇難、15人失蹤。

湖南資興當地網民發布的山體滑坡航拍圖。（大風新聞）

目前資興市受災區域所有行政村初步實現通路、通電、通信、通水，受災群眾生活得到妥善安置，抗洪救災工作取得階段性成效，災後重建正在全力推進中。

此前台風「格美」帶來極端強降雨，引發特大暴雨災害，造成了重大損失。資興市山體滑坡19513處，塌方45629處，149個村66793戶電力中斷，152個村1896個組道路中斷，78個村通信中斷，1714戶11869間房屋倒塌，受災人口12.8萬人。

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災情發生後，湖南省、郴州市迅速集結各方面救援力量，全力營救被困人員，成功營救轉移695人，累計緊急轉移23419人。共出動消防、武警等1168名專業搜救力量，直升機5架，搜救無人機80余架。