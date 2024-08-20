有片｜網傳成都城管毆打攤販引民眾聚集討公道　有人站警車頂示威

8月19日，有多段網傳影片顯示，成都雙流區疑似有城管毆打商販後爆發衝突， 引發民衆聚集，現場有警察維持秩序，事件詳情尚待警方公布。



網傳成都城管毆打商販爆衝突。（影片截圖）

8月19日，有多段網絡影片顯示，四川成都雙流區法治文化廣場，疑似有城管與商販爆發衝突，有網民發影片並稱：「城管，打了人，還開車跑了。派出所的來了也不讓他走，喊他把城管打人的找出來才讓他走。120的車子來了三輛」，影片中也能聽到有民衆喊「把打人的那個喊出來」。

另有影片顯示，有一男子坐在警車車頂，周圍有不少民衆圍觀，現場有警察在場維持秩序。

網傳成都城管毆打商販爆衝突。（影片截圖）

網傳成都城管毆打商販爆衝突。（影片截圖）

網傳成都城管毆打商販爆衝突。（影片截圖）

網傳成都城管毆打商販爆衝突。（影片截圖）

有網民指，涉事攤販疑似在紅綠燈路口擺攤，「雖然做生意不容易，但是嚴重影響了交通」，但亦有網民指， 「太嚴了，會更亂」。不過事件詳情尚待警方公布。