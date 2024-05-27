湖北城管除制服赤膊踹飛賣菜老人　官方：一時氣頭上　二人已和好

脫下制服就能胡作非為？有網民拍下湖北孝感一城管執法人員當街脫下制服，踹到賣菜老人一幕，引發關注。

對此，孝感孝南區政府工作人員表示，事發時間為今年4月，二人私人恩怨導致衝突，老人辱罵社區工作人員，後者脫衣踹倒老人，但事後雙方和解，老人並無大礙。當地警方今日亦回應稱，該工作人員已被解除了勞動合同，並已為老人重新安排賣菜地點。



影片中，一名提著青菜的老人與身著藍色城管制服的人員發生口角，隨後該人員脫去上衣除下帽子，向老人身上飛踹過去，老人隨即摔倒在地，欲起身與該人員理論時，卻被另一名穿有「廣場綜合執法」字樣制服的人員勸阻，周圍民眾將雙方分開。

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據內媒《華商報》報道，事發地位於湖北孝感橫一街附近，附近商家稱，事發已有一段事件，具體情況並不清楚。

孝南區政府相關部門表示，事件發生於今年4月，當時已經處理過了，不知為何影片近日出現在網絡上，「聽說是一個社區的工作人員，因私人恩怨，脫衣服後踹倒了老人。」「當時老人一直在辱罵執法人員，那是一個社區的執法人員，具體情況建議聯繫城管部門了解情況。」工作人員稱，後續雙方和解，老人亦並無大礙。

孝南區城管執法大隊工作人員則表示，「一時氣頭上，他這個行為肯定是不對的，後續會再進行調查」，惟並未回應4月份已有的處理結果，情況以後續通報為準。

今日（27日）下午，《紅星新聞》報道稱，孝感警方已於事件發生時為沖突雙方做了調解，當事執法人員也被解除了勞動合同。「老人之前經常在路上擺攤，爭執發生後，相關部門給老人重新安排了賣菜的安置點。」

城管執法與民眾產生衝突，在內地已非罕事，更有地方部門推卸責任給臨時工的情況。而這位城管在踹倒老人前，專門脫去制服，亦引發網民熱議，「脫了馬甲就不認識你了？」「既然脫了，就不該再讓他穿上」。

光著膀子好威武，是拍鄂東剿匪記嗎？



制服既然脫下了，就不該再讓他穿上了。



既然脫了就永遠不要在穿了，這樣的人就不適合留下來了



照片拍的很有藝術感，拍出了真實的熊樣。



意思是脫掉制服就不代表自己是執法人員了？那就乾脆讓他永久脫掉制服吧！



這些人才可以派到仁愛礁成立城管局



讓子彈飛會，片面的太多了，有時候弱不代表有理。當然打人是不對，但現在社會有些老人也過了。

