湖南城管圍毆商戶　有人持刀現身衝突現場　官方：涉事者停職調查

6月15日，湖南湘西州龍山縣有城管隊員與多名商戶，因遮陽棚下擺攤問題發生肢體衝突，有商戶遭城管圍毆，更有人持刀出現在衝突現場。湖南龍山縣通報，涉事人員已停職調查。



城管與商戶衝突，現場有人持刀

影片顯示，一名紅衣男子被穿制服者按壓在地，遭多人拳打腳踢，部分打人者身穿寫有「龍山城管」「城管執法」字樣的反光背心。遭到勸阻後，多名城管情緒激動，另一名白衣男子持刀出現在衝突現場。

事發於龍山縣北正街，該處附近有農貿市場、小學、縣政府。有商戶透露，被圍毆的紅衣男子是做臘肉生意，施暴者中有龍山縣的城管人員，勸阻者是附近的其他商戶。龍山縣政府辦表示，圍毆商戶的確實有城管人員。

《極目新聞》報道，有商戶介紹，當日上午9時許，數十名城管隊員來到事發街道，告知商戶店門口遮陽棚下不能擺攤，讓大家把貨物搬進店內，期間雙方發生口角。

被打的紅衣男子憶述，起初城管到場，大家都合作將貨物搬回店內，後來有城管隊員與商戶發生口角，城管的言論讓他感到不舒服，便挖苦諷刺對方幾句。之後，有其他商戶上前勸阻，雙方暫停爭執。

紅衣男續稱，城管隊員後來再與商鋪女業主發生口角，她的丈夫見狀跑出來理論，城管與兩口子又發生衝突。他見狀立即上前勸阻，卻陷入衝突當中，現場一片混亂，4、5名城管隊員衝前將他按倒在地、拳打腳踢。

城管局：將加強管理城管人員

龍山縣城管局相關負責人介紹，龍山縣多名城管人員在北正街開展巡查執法工作時，與沿街商戶發生肢體衝突，其中一名城管隊員眼睛受傷。涉事的數名城管隊員正配合公安機關調查，縣城管局也在了解事發經過。

對於城管人員打商戶的情況，該負責人稱，警方仍在調查，暫未能確定是哪一方先動手、誰被毆打，等後續有調查結論，城管局會依法依規依紀處理。對於本次衝突，縣城管局將加強城管人員的管理，規範執法。

負責人提到，事發地所在的北正街以前有擺攤賣菜、租商鋪做生意，導致街道比較混亂、擁堵。後來，當地在北正街興建農貿市場，禁止商戶、攤販在街上佔道經營，保證街道正常通行。

對於有城管隊員眼睛被打傷，紅衣男子稱，當時現場太混亂，並未看清是誰打城管隊員，但相關部門可翻查閉路電視紀錄。至於現場有人持刀，他表示，事後才得知此事，但對方被他人及時勸阻，並未傷人。目前，涉事的商戶已到派出所錄口供，並到醫院檢查身體。

龍山縣聯合調查組通報稱，經初步查明，6月15日上午8時57分，龍山縣城管執法人員在執法過程中，與佔道經營業主田某的房東張某某及旁邊經營業主潘某某發生肢體衝突。目前，相關涉事人員已停職調查，事件正在調查處理中。