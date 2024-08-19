李毓毅判監11年　央視主持爆料：為政績逼劉翔倫敦奧運打針上陣

8月19日，湖北省荊州市中級法院一審公開宣判中國足球協會原副主席李毓毅受賄一案，對李毓毅以受賄罪判處有期徒刑十一年，並處罰金人民幣一百萬元。



中央電視台著名體育解說員韓喬生隨即在微博發文揭露，在2012年倫敦奧運，當時身為上海市體育局局長的李毓毅在得知劉翔受傷的情況下，仍然執意要求他打針上陣。多個內媒如《中國經營報》均報道韓喬生的說法。



劉翔2012年倫敦奧運再度傷出。（微博）

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在2012年，當年29歲的劉翔在奧運110米欄初賽第6組登場，卻再度令支持者們失望，他一起步在第一個欄不慎絆倒倒地，劉翔一直按住右腳腳跟，其後以左腳彈跳至場中，親吻其中一個欄架，然後坐着輪椅離場。

劉翔接受進一步檢查發現右腳阿基里斯腱斷裂，接受手術後，他的狀態一直無法重回高峰，加上年紀漸長，最終他在2015年宣布退役，並表示不會擔任教練及官員等職務。

劉翔2012年再戰奧運，惟同樣退賽，賽後親吻欄架一幕成為經典。（資料圖片／Getty Images）

李毓毅。（微博）

在進入中國足協之前，李毓毅曾任上海市體育局局長、金山區委書記等職務。中央電視台著名體育解說員韓喬生19日發文稱：「隨著李毓毅貪腐案的審理，一段塵封已久的『倫敦奧運懸案』終於揭開神秘面紗。當時身為上海市體育局局長的李毓毅在得知劉翔受傷的情況下，仍然執意要求他打封閉（即打封閉針）上陣。只為追求所謂的奧運榮譽，從而滿足自身的政績需求！可恥！」

韓喬生稱，「李毓毅案件的宣判，不僅是對違法者的嚴懲，更是對整個足壇的警鐘長鳴。這不僅是一個終點，更是一個新的起點，我們期待這一刻能成為中國足球自我革新、自我淨化的契機！」