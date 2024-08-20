菲律賓海警船闖仙賓礁與中方衝突　中使館：美國等國無權介入

菲律賓2艘海警船周一（19日）闖入南沙群島仙賓礁鄰近海域，並衝撞中國海警船。事後，美國及其部分盟友表態，譴責中方舉動危險，加劇緊張局勢。周二（20日），中國駐菲律賓使館發言人對此表示，美國及有關國家無權介入中菲之間涉海問題。



發言人表示，菲律賓2艘海警船周一在未經中國政府允許下，擅自闖入南沙群島仙賓礁鄰近海域，且不顧中國海警船勸阻和警告，以危險方式故意衝撞現場執法的中國海警船。中國外交部和海警部門發言人已就此發表嚴正聲明，並公布了現場片段，事實清晰、真相明了。中方始終致力於通過對話協商妥善處理中菲之間的涉海爭議。希望菲方能夠信守承諾，切實遵守同中方達成的共識和安排，不要採取使局勢覆雜化的舉動，同中方共同管控好海上局勢。

發言人續指，事發當日，美國國務院發表聲明，美國及其部分盟友駐菲使館也跳出來選邊站隊、大放厥詞，其「急不可耐」和「步調一致」的表現背後動機不能不令人質疑，「這些國家的立場基於什麽事實真相、對中方的指責基於什麽確鑿證據？他們何以迅速斷定事件的是非曲直？他們是自封的法官和陪審團嗎？」

2024年8月19日，菲律賓海警船與中方船艇在南海仙賓礁鄰近海域發生衝撞。圖為中國海警釋出事發的影片。（Reuters）

發言人稱，這些國家口口聲聲要維護「規則基礎上的秩序」。但經過22年的反覆實踐，《南海各方行為宣言》已成為各方公認的南海法律秩序的重要組成部分，這是無可否認的基本事實，「他們難道不清楚嗎？」根據《宣言》第五條規定，各方均不應採取使爭議複雜化、擴大化和影響和平與穩定的行動。作為無人島礁，仙賓礁理應保持無人無設施的狀態，「他們難道不清楚嗎？如果他們真的關心南海地區和平穩定，為何一味地挑撥離間、拱火澆油？」

最後，發言人表示，美國及有關國家不是南海問題的當事方，無權介入中菲兩國之間的涉海問題。他們應當停止在南海挑動對抗，不要再破壞地區穩定，加劇局勢緊張。