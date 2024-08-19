中國海警：菲律賓海警船故意衝撞中方海警艇　現場畫面曝光

中國海警局消息，8月19日凌晨，菲律賓4410、4411號海警船在未經中國政府允許下，非法衝闖中國南沙群島仙賓礁鄰近海域，中國海警對菲侵權船隻依法依規實施管控措施。

中國海警發布兩條影片，顯示菲方海警船故意衝撞中方海警艇。



影片顯示，凌晨3時23分，菲4410海警船位於中國海警21551艇左舷，故意衝撞21551艇，並發生碰撞。3時25分，菲4410海警船位於中國海警21551艇左舷，突然轉向衝撞21551艇。

中國海警發布兩條影片，顯示菲方海警船故意衝撞中方海警艇。（影片截圖）

中國海警局新聞發言人甘羽表示，8月19日凌晨3時24分，菲4410號船無視中方多次嚴正警告，以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常維權執法的21551艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

甘羽表示，中方正告菲方立即停止侵權挑釁，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

中國海警發布兩條影片，顯示菲方海警船故意衝撞中方海警艇。（影片截圖）

甘羽表示，8月19日清晨6時許，菲4410號海警船在非法衝闖中國南沙群島仙賓礁鄰近海域受阻後，不顧中方反覆警告、航路管制，再次非法衝闖中國南沙群島仁愛礁附近海域。中國海警對菲肇事船隻依法依規採取管控措施。

菲方一再挑釁滋事，違反中菲雙方關於仁愛礁非法「坐灘」船隻生活物資補給臨時性安排，嚴重侵犯中國主權，嚴重破壞地區和平穩定。中方敦促菲方立即停止侵權挑釁，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。