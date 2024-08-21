習近平會見斐濟總理　強調社會主義制度扶貧優勢

國家主席習近平20日在北京人民大會堂會見到訪的斐濟總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka）。在會晤中，習近平向蘭布卡介紹了中國在扶貧、減貧方面的成功經驗，並強調中國在實現全面小康社會過程中的歷史性成就。蘭布卡回應，希望學習並借鑑中國的先進理念和成功經驗，特別是在減貧、基礎設施建設以及互聯互通等領域的合作。



蘭布卡於8月12日至21日對中國進行了為期九天的正式訪問，期間參訪了雲南、福建、浙江等地，親身感受中國在脫貧攻堅方面的巨大成就。官媒《新華社》報道，習近平在會見中結合蘭布卡的訪問經歷，詳細介紹了中國在扶貧減貧方面的做法和成果。

習近平指出，中國共產黨領導14億多人民共同邁入全面小康社會，這不僅是中國的歷史性成就，也是對全球減貧和發展事業的重要貢獻，強調中國的成功經驗證明了社會主義制度「集中力量幹大事」的政治優勢，得到了全國各族人民的廣泛支持。

蘭布卡在會見中表達了對中國減貧成就的高度讚賞，並表示希望學習中國的先進理念，尤其是在深入基層、傾聽人民聲音方面的成功經驗。他強調，斐濟願意與中國在減貧、基礎設施建設、互聯互通等領域加強合作。

此外，習近平還提到，斐濟是最早與中國建交的太平洋島國，中方高度重視中斐關係，願繼續為斐濟的經濟社會發展提供力所能及的幫助。

這次會晤進一步加強了中斐兩國在經濟和社會發展領域的合作，並為未來的雙邊關係奠定了更加堅實的基礎。