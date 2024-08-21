習近平晤斐濟總理蘭布卡　支持建立和平海洋

中國國家主席習近平8月20日在北京人民大會堂會見訪華的斐濟總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka）。對於蘭布卡自2023年年中開始談論建立的「和平海洋」（Ocean of Peace），習近平表示支持。



中方也承諾加強與斐濟的貿易聯繫。斐濟希望對其港口和造船、道路和污水基礎設施進行升級改造，但因國家債務沉重，只能透過為農業和漁業出口高爭取更好的條件，以期實現這一目標。

根據20日晚發布的一份聲明，習近平表示：「中國讚賞蘭布卡總理關於和平海洋的願景，並致力於與斐濟合作，為國際和平與安全作出貢獻。」

圖為2024年8月20日， 中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見訪華的斐濟總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka）。（Reuters）

蘭布卡下週訪問湯加（Tonga），參加有18個太平洋島國和領土領袖參加的會議，將考慮澳洲所支持的區域警務提案。

在開始為期10天的中國之行開始前，蘭布卡表示，他不會在太平洋地區安全問題製造麻煩。

中國國務院總理李強之前在8月18日下午與蘭布卡會談。

根據新華社，李強表示斐濟是首個與中國建交的太平洋島國，中方一直將斐濟視為南太地區最重要合作夥伴之一，中方願與斐方以明年兩國建交50周年為契機，加強高層和各級別交往，推動中斐全面戰略夥伴關係健康穩定向前發展。