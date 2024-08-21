廣州暴雨市區多處水浸　市民大喊「汪洋咁啊」　有人疑因觸電倒地

廣東多地連日暴雨，周三（21日），廣州市區內多處發生水浸，當局升級氣象災害應急響應。受暴雨影響，途經廣深線、廣汕線部分列車延誤或停運。



廣州市區內多處水浸。（影片截圖）

有人疑似因觸電倒地。（影片截圖）

暴雨淹沒電單車。（影片截圖）

暴雨淹沒車輛。（影片截圖）

廣州強降水天氣持續，21日8時至11時，番禺、增城均有自動氣象站錄得累計雨量超100毫米的強降水。越秀、天河、南沙等區的暴雨橙色預警訊號生效。而番禺的暴雨橙色預警升級為分鎮街紅色，部分鎮的累積雨量將超過100毫米。

網傳影片顯示，廣州市區多處水浸，水流十分湍急，水深已經淹沒電單車地輪胎位，亦有人疑因觸電倒在水中。有當地市民感歎，「無得救喇，汪洋咁啊」、「來這裏感受一下，這是入海口啊。」

據廣州市氣象台監測，廣州市達到啟動氣象災害（暴雨）Ⅱ級應急響應標準。廣州市氣象災害應急指揮部決定從21日12時48分起將廣州市氣象災害（暴雨）升級為Ⅱ級應急響應。

暴雨淹沒電單車。（影片截圖）

暴雨淹沒車輛。（影片截圖）

廣州水浸。（影片截圖）

廣州市氣象台預計，廣州21日餘下時間仍有大到暴雨局部大暴雨，預計22日至24日副高加強，南風急流減弱，廣州降水逐漸減弱，高溫逐漸加強。

此外，監測顯示，21日9時到10時，廣東全省平均雨量2.6毫米，各市雨量最大的鎮街有東莞東城街道98.3毫米、廣州增城區石灘鎮77.5毫米、惠州惠陽區良井鎮64.5毫米、中山沙溪鎮53.6毫米、珠海鬥門區鬥門鎮36.1毫米。

而受暴雨影響，途經廣深線、廣汕線部分列車延誤或停運。截至21日11時，深圳開C7062次、C7064次、C8024次、C7008次、C7010次、C7012次停運；廣州白雲、廣州東開C8063次、C7009次、C7011次、C7061次、C7063次、C7065次停運；深圳開G6446次運行至汕尾終止；汕頭南開G6445次改在汕尾始發。