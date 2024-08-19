大連暴雨街道水淹成河　父女2人被沖進巴士底溺亡　事發影片曝光

據內媒《新京報》報道，8月19日，受降雨影響，大連部份街道出現內澇，市民稱有兩人被積水沖至巴士底部。防汛部門稱，被沖走兩人是一男一女，目前已遇難，相關救援工作正在有序進行。



積水淹沒街道，有車輛被沖進河道。（影片截圖）

據大連市氣象服務中心數據，18日20時至19日7時，大連市出現雷陣雨天氣，最大降雨量達133.7毫米。多個網友發布影片顯示，大連市區多條街路出現積水，有車輛被沖進河道。

積水淹沒街道，有車輛被沖進河道。（影片截圖）

《央視新聞》報道，今（19日）晨，遼寧大連突降暴雨，造成城區個別地段出現內澇，部份路段封閉，當地各部門緊急進入防汛應急狀態，對涉險人員和車輛展開救援。截至今天（19日）中午，受影響路段基本恢復暢通，受損車輛陸續被轉移安置。

父女2人被沖進大巴車底不幸溺亡

另有影片顯示，一男一女兩人疑似乘坐電動單車，被積水沖走，直至被沖進一輛巴士車底，此後，路人發現巴士下有兩具遺體，現場巴士周邊聚集了警察及急救車輛。

父女2人被水沖到大巴車底溺亡。（影片截圖）

父女2人被水沖到大巴車底溺亡。（影片截圖）

據內媒《新黃河》報道，當地街道辦事處工作人員證實，被水沖走的兩人不幸遇難。據金普公安分局先進派出所工作人員稱，今日早上該所已經接警，兩名遇難者是父女關係，初步調查是溺亡。