廣東今起降雨持續增強　局地或有特大暴雨　第9號颱風｢雲雀｣生成

8月19日，廣東氣象部門消息，今年第9號颱風「雲雀」（熱帶風暴級）已於19日早晨在西北太平洋洋面生成。預計將以每小時15-20公里的速度向偏北方向移動，即將進入東海，未來強度變化不大，進入黃海後將逐漸減弱。廣東今日起雨勢加強，未來幾日降雨持續，局部地區或出現特大暴雨。



廣東多地昨日（18日）雨量破百 19日起雨勢增強

據廣東氣象監測，8月18日8時到19日8時，全省平均雨量25.5毫米，超過25毫米鎮街占全省總鎮街數的43.2%，有3個鎮街錄得超過250毫米的特大暴雨，有30個鎮街錄得100毫米-250毫米的大暴雨。

各市雨量最大地區為，廣州白雲區鐘落潭鎮310.4毫米、惠州博羅縣橫河鎮216.8毫米、梅州平遠縣大柘鎮135.6毫米、湛江遂溪縣河頭鎮122.3毫米、汕頭潮南區雷嶺鎮111.5毫米。

昨日（18日）廣東全省降雨量，最大雨量在廣州白雲區終落潭鎮馬洞村達到310.4毫米。（廣東氣象台）

廣東省氣像台8月18日預計，19日至21日廣東將有一次暴雨局部大暴雨或大暴雨的降水過程，部分市縣伴隨強烈雷電、短時強降水和8～10級雷雨大風等強對流天氣。

具體天氣預報顯示為，19日，粵西、珠江三角洲中南部、粵東、河源及梅州南部市縣多雲到陰天，有大雨到暴雨，局部大暴雨，其余市縣多雲間陰天，有中雨，局部暴雨。中北部市縣最高氣溫為31-34℃，其余市縣29-31℃。

20日，珠江三角洲中東部、粵東、韶關及清遠南部、河源、梅州市縣陰天，有暴雨到大暴雨局部特大暴雨，其余市縣陰天，有大雨到暴雨。西部市縣最高氣溫30-32℃，其余市縣27-30℃。21日，粵北、粵西和珠江口兩側市縣有大雨到暴雨局部大暴雨，其余市縣陰天到多雲，有中雨局部大雨。粵東市縣最高氣溫為31-34℃，其余市縣28-31℃。

今年第9號颱風「雲雀」生成

今年第九號颱風「雲雀」路徑。（中央氣象台）

另外，今年第9號颱風「雲雀」已於今日（19日）造成在太平洋海面生成。上午8時，其中心位於台灣台北偏東445公里的洋面上。預計「雲雀」將以每小時20公里左右的速度向偏北方向移動，即將進入東海，未來強度變化不大。

8月19日08時至20日08時，台灣以東洋面、台灣海峽、東海、福建和浙江沿海將有6-7級、陣風8級的風，「雲雀」中心經過的東海中東部海域將有8級大風，陣風可達9-10級。