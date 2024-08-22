《黑神話：悟空》｢做給爺們｣玩的？美術總監過往｢辱女｣言論惹議

中國首款3A級大作《黑神話：悟空》本月20日全球同步發售，迅速成為多個遊戲平台的銷量冠軍，並受到內地網民寄予「國產之光」的厚望。然而，遊戲美術總監楊奇的一些言論引發了廣泛爭議，他稱「不需要女性玩家的反向帶動」的發言在社群媒體上掀起波瀾，並登上微博熱搜。此外，遊戲缺乏女性角色的設計也遭到部份外媒批評，指責其缺乏包容性與多元性。



有媒體報道，楊奇曾於2013年在微博上發表言論，稱男性與女性在遊戲偏好上的差異是由「生理條件」決定的，並表示自己參與製作的遊戲主要針對男性玩家，「不需要女性玩家的反向帶動，有些東西就是做給爺們的」。這些言論引起了部分女性玩家的不滿，認為這種態度缺乏對女性玩家的尊重。

《黑神话：悟空》的故事背景源自於經典名著《西遊記》，玩家將扮演一位「天命人」，為了探尋昔日傳說的真相，踏上一條充滿危險與驚奇的西遊之路。

儘管《黑神話：悟空》20日上線後迅速成為Steam、WeGame等多個遊戲平台的銷量冠軍，外媒ScreenRant對《黑神話：悟空》卻僅打出3分（滿分5分）的評分，一名女性評測員提及遊戲團隊的性別歧視爭議，指出該遊戲在角色設計上缺乏女性代表，並認為這反映了遊戲團隊在包容性方面的不足。

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然而，針對《黑神話：悟空》意外陷入「辱女」風波，部分內地網民為其平反聲援，認為網上炒作性別對立就是一個幌子，之前主創的發言並沒有那麼性別對立的意思，主要是後期被人斷章取義，導致輿論誤解發酵，並非排斥女性玩家。「不就是男生和女生玩遊戲喜愛的點不一樣嗎？製作組想做一款男性向的遊戲，肯定考慮男玩家要多」，「又不是說女的不許玩，就像宮鬥劇肯定是女生愛看的多，是女性向的，但是也有男生愛看，難道為了男觀眾就要把女主塑造成美麗花瓶？」