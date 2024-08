《黑神話：悟空》狂賣450萬份賺15億回本 　海外玩家開始讀西遊記

國產遊戲《黑神話:悟空》8月20日上線。根據國遊暢銷榜統計,截至目前,《黑神話:悟空》在steam上,已售出超過300萬份,加上Wegame、Epic和PS5平台,目前總銷量超過450萬份,總銷售額超過15億元(人民幣,下同)。



《黑神話:悟空》首發全球矚目 山西實地取景引玩家「聖地巡禮」

內媒報道,截至上線當天中午,《黑神話:悟空》在電腦遊戲平台Steam的同時在線人數突破140萬,位居Steam歷史前五,非聯機遊戲歷史第一,超越了《艾爾登法環》等國外3A遊戲,目前在遊戲steam好評率,維持在95%+的水平,中文評論佔90%。

有媒體計算,《黑神話:悟空》在Steam、PS5、Wegame、Epic等平台上販售,扣除分成,該款遊戲需要收入7.5億元至11.4億元才能回本。以標準版一份268元售價計算,至少要賣出279萬份,才能涵蓋開發成本。據統計,上線單日就賣出450萬份,意味著該款遊戲已回本。

西部證券等多家券商發布報告稱,《黑神話:悟空》標誌著中國遊戲公司具備製作在全球市場競爭的高品質、高水準3A(A lot of money、A lot of resources、A lot of time(大)大作的能力,在中國國內,一直以來都沒有公認達到3A水準的國產遊戲。

一位遊戲人士更評價《黑神話:悟空》之於中國單機遊戲,就像《流浪地球1》之於中國科幻電影,《三體》之於中國科幻文學,是真正的里程碑。

《黑神话:悟空》的故事背景源自於經典名著《西遊記》,玩家將扮演一位「天命人」,為了探尋昔日傳說的真相,踏上一條充滿危險與驚奇的西遊之路。

海外玩家苦讀《西遊記》成另類文化輸出

據遊戲平台Steam的數據,該遊戲在美國、加拿大等多個海外地區均位列下載量榜首,而同時上線人數更達到140萬,超越了《電馭叛客2077》、《艾爾登法環》等熱門遊戲。不過其中許多中國玩家熟悉的《西遊記》劇情,很多海外玩家都不知道,為了更好的進入遊戲,更出現海外玩家開始讀《西遊記》的現象。

據此《黑神話:悟空》出版方浙江出版傳媒公眾號介紹,遊戲基於《西遊記》原著的世界觀背景設計了主線、支線劇情,努力還原西游原著背景的同時,也在產品開發與設計過程中加入了眾多中國傳統文化元素。

《西遊記》精彩劇照

不過該款遊戲的主角並非孫悟空,遊戲主要孫悟空銷聲匿跡多年後。玩家扮演的小猴子聽聞孫悟空西天取經的故事後,下定決心追尋孫悟空的足跡,歷經各種困難與考驗,最終實現了自我意志的打磨與蛻變。