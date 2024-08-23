遼寧村官暴雨中救3童後壯烈犧牲　同事：他死前仍以孩子安全為先

近日，遼寧省葫蘆島市建昌縣黑山科鄉小台子持續遭到暴雨侵襲。周二（20日），村支書李清學巡查途中，發現有村民連同其三個孩子被困在電動三輪車中，他二話不說就蹚水過去救人，並成功將孩子們送到了安全地帶。然而不幸的是，水勢越來越大，突然，一個櫃子順洪水砸在了已筋疲力盡的李清學身上，導致其失去平衡，倒在了滔滔洪水中，最終因公殉職。



遼寧省葫蘆島市近日暴雨成災，當地逾5萬人被轉移，185名被困民眾獲救。（遼寧消防）

事發於周二2時許，眼見持續多時的雨有增大之勢，擔心暴發山洪的李清學連忙叫上村婦聯幹部臧春英一起到村內巡查水情。期間，他接到村民田百鳳的電話，得知和三個孩子被困在電動三輪車，於是立即奔向現場。

臧春英憶述，李清學到了現場後絲毫沒有猶豫，立即救人。為了安全，臧春英先把繩子綁在附近村民家的鐵門把手上並用力拉著，李清學則將繩子的另一端捆在自己身上再蹚水過去。

臧春英講述事發經過。（魯中晨報）

首先獲救的是最年幼的孩子，他從車窗被抱出後順繩子送到了安全地帶。到了3時許，洪水已過李清學的膝蓋，電動三輪車已被緩緩沖著走，他於是趕緊把第二個孩子抱出來。此時，田百鳳也被洪水沖到下遊，好在她被沖到水不太深的地方，並沒有危險。

最後到救第三個孩子時，水位已及肩膀。這時他們都有點害怕了，趕緊叫來其他村民再拋來一根繩子幫忙；李清學亦使盡力氣，把繩子牢牢綁實到孩子身上，後者最好順利獲救。

經過連續一個多小時的救人，大家已筋疲力盡，李清學想休頓一下再讓人救自己，可當時水位已快到李清學的脖子處，幾位村民都十分著急，認為書記可能快撐不下去。

不久，一個裝了水的櫃子順洪水漂下，狠狠地砸在了李清學的身上，後者打算站起時，繩子又被一大塊破碎的瀝青板壓住。於是，李再也無法站起，倒在了滔滔洪水之中。

李清學犧牲地點。（魯中晨報）

至4時左右，村民駕駛挖溝機趕到清理現場，發現李清學時，他已無意識。

臧春英表示，她到現在還記得，李清學跟她說的最後一句話是：「我沒事，別管我，保護好孩子。」