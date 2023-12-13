房企債務違約是「爆雷」或「資金鏈斷裂」？住建部：用語不準確

住房和城鄉建設部副部長董建國13日（周三）在中國國際經濟交流中心舉行的2023-2024中國經濟年會上表示，一段時間以來，社會上把部分房企債務違約稱為「爆雷」（香港稱「爆煲」）、「資金鏈斷裂」，其實用語是不準確的。



董建國說，今年1到11月，一二手樓合起來實現同比正增長，這個合計正增長的指標，說明住房需求保持穩定，沒有出現明顯的收縮。（新華社）

董建國表示，房企一般是集團公司加項目公司的架構，集團公司和項目公司都是獨立法人，集團公司出現債務違約，並不意味著項目公司停止運轉，項目的開發運營還在繼續。比如某大型房企去年上半年發生了債務違約，但公司今年1到11月份，仍然實現了近800億元人民幣的銷售收入，並且完成了債務重組。

董建國說，如果將債務違約等同為「爆雷」或者是「資金鏈斷裂」，會造成企業完全停擺的錯誤認識，導致社會對企業產生信任危機，進而衝擊市場銷售，加劇企業困難。各方面應該理性地看待房地產市場出現的問題，共同維護房地產市場的平穩健康發展。

董建國又表示，今年1到11月，全國二手樓交易量佔全部房屋交易量的比重達到了37.1%，創造歷史新高，全國已經有7個省和直轄市二手樓的交易量超過了新建商品住宅交易量。

董建國說，今年1到11月，一二手樓合起來實現同比正增長，這個合計正增長的指標，說明住房需求保持穩定，沒有出現明顯的收縮，而是交易結構發生了變化，二手樓交易替代了部分新樓交易。