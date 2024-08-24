中國自主研製載人飛艇　完成首次長途轉場飛行　適用低空旅遊運輸

中國航空工業集團自主研製的「祥雲」AS700載人飛艇，周三（8月21日）首次跨越湖北、湖南、廣西三省區，飛行近1000公里，實現中國自研載人飛艇領域有史以來最長航時、最遠航程飛行。



中國航空工業集團自主研製的「祥雲」AS700載人飛艇。（人民日報）

AS700載人飛艇首次跨越湖北、湖南、廣西三省區，飛行近1000公里。（人民日報）

AS700載人飛艇具有綠色低碳、安全經濟等特點。（人民日報）

據《人民日報》報道，周二（8月20日）上午6時1分，AS700載人飛艇從湖北荊門漳河機場起飛，途經湖南常德桃花源機場和邵陽武岡機場，落地進行飛艇狀態檢查及休整後，於翌日12時44分成功抵達廣西桂林陽朔月亮山起降點。

飛艇總航時12小時44分鐘，飛行高度500米至1990米，飛行時速60至80公里。

AS700載人飛艇是中國自主研製的民用載人飛艇，具有綠色低碳、安全經濟等特點，可以實現短距離飛行和垂直起降。它的最大起飛重量超過4噸，最大航程為700公里，最多可以搭乘10人。

此次飛行是AS700載人飛艇繼今年3月30日完成 「荊門——荊州」湖北省內轉場飛行後，實施的首次跨省區轉場飛行。未來，飛艇還將開展飛行乘感試驗，採集試驗人員乘坐飛艇的安全感和舒適度，為載人飛艇舒適度改進積累數據，以及為後續實際營運提供參考。

按照計劃，首架飛艇將在今年交付。投入商業營運後，這型飛艇不僅可以用於低空旅遊，還能夠覆蓋低空運輸、低空測繪、應急救援等多個應用場景。