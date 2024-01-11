中國自主研製引力一號成功首飛　為全球最大固體運載火箭

周四（11日）下午1時30分，太原衛星發射中心在山東海陽附近海域，使用引力一號遙一商業運載火箭，將搭載的雲遙一號18~20星3顆衛星，順利送入預定軌道，飛行試驗任務獲得圓滿成功。此次任務是引力一號遙一商業運載火箭的首次飛行。



太原衛星發射中心在山東海陽附近海域，使用引力一號遙一商業運載火箭，將搭載的雲遙一號18~20星3顆衛星，順利送入預定軌道。（人民日報）

央視報道，引力一號的研製採用了多項創新技術，是中國自主研製的全球最大固體運載火箭。它的成功首飛，大幅提升了中國固體運載火箭的運載能力，也豐富了中國運載火箭型譜。

引力一號火箭高30米，起飛推力600噸，能將4.2噸重的航天器送入距地球500公里的太陽同步軌道，可滿足中低軌衛星批量組網發射和中大型航天器快速響應發射需求。引力一號通過採用首創的全固體捆綁技術，大幅提高了火箭的運載能力。

引力一號運載火箭總設計師、總指揮布向偉介紹，「我們的火箭相當於是三級半構型，火箭芯級是串聯了三級固體發動機，周圍捆綁了4個固體助推器。我們通過現有的成熟動力模塊把它組合到一塊，這樣實現運載能力能達到4噸。」

捆綁技術是火箭實現中大型運載能力的必備技術之一。引力一號火箭的周圍捆綁了4個助推器，這樣可以使火箭的運載能力翻倍，這也是引力一號與國內其他固體運載火箭技術路徑不同的一點。除此之外，研製團隊還通過優化火箭的飛行時序等手段，提高了火箭的可靠性和安全性。

全固體燃料：推力大 可靠性高

引力一號的推進劑為固體燃料，具有什麼優勢？和液體燃料又有什麽區別？據了解，固體火箭使用的燃料是一種叫作「丁羥」的高能火藥，與固體火箭相對應的是液體火箭，它們的工作原理都是通過點燃推進劑，產生巨大推力，將航天器送入預定軌道。液體發動機具有可控性強、工作時間長等特點，而固體發動機具有結構簡單、機動靈活、瞬間推力大等優勢。

固體燃料可以提前裝填在火箭中，省去了火箭發射前加注燃料的流程。得益於固體發動機的優勢，引力一號是目前唯一一型能夠滿足24小時內發射的中型運載火箭，火箭發射準備時間短，而且成本低。據介紹，固體發動機的可靠性和經濟性決定了運載火箭的可靠性和經濟性，是火箭市場競爭力的重要基礎。