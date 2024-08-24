交通銀行天津分行原行長郭宏偉被查　內地金融反腐持續發力

中央紀委國家監委消息，交通銀行天津市分行原黨委書記、行長郭宏偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐交通銀行紀檢監察組紀律審查和天津市監察委員會監察調查。



公開消息顯示，郭宏偉，中國國籍，無境外居留權；中國人民大學經濟學博士。曾任中國人民銀行辦公廳處長，中國銀監會辦公廳處長、宣傳工作部副主任、黨委宣傳部副部長，交通銀行辦公室（黨委辦公室）主任、天津市分行黨委書記、行長，北京華聯集團副總裁，北京華聯商廈股份有限公司副董事長，眾邦金控投資有限公司總裁等。

郭宏偉現任三湘印象公司第八屆董事會獨立董事，同德乾元（北京）投資管理有限公司董事長，武漢友芝友生物製藥股份有限公司董事，昆侖金融租賃有限責任公司獨立董事，美人壽相互保險社外部監事。

據內媒報道，自去年至今，國有大行成為金融反腐的重點之一。交通銀行去年有至少6名高管被查，包括交通銀行雲南省分行原黨委書記、行長李大軍，交通銀行廣東省分行原黨委書記、行長周寶志，交銀金融租賃有限責任公司原黨組成員、副總裁馬賓，交銀金融科技有限公司副總裁孫毅坤，交通銀行金融科技部總經理周彥倜，交通銀行沈陽審計監督分局原局長劉喜昌。

今年前8個月，交通銀行又有2名高管被查，除上述郭宏偉外，交通銀行無錫分行原黨委委員、副行長盛金才於3月被查。