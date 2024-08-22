曾向村鎮銀行存戶賦紅碼被處分　女官員履新鄭州文旅局　任期惹議

2022年6月，逾千名曾到鄭州市維權的河南村鎮銀行存戶，其新冠防疫「健康碼」被當地政府「賦紅碼」以限制行動，時任共青團鄭州市委書記張琳琳等5名官員，因擅自決定對部分存戶賦紅碼被處分。當時被黨內嚴重警告、政務降級處分的張琳琳，日前已改任鄭州市文化廣電和旅遊局（簡稱「鄭州文旅局」）黨組書記。



《新黃河》報道，8月21日鄭州文旅局辦公室相關工作人員確認，張琳琳已出任鄭州文旅局黨組書記，但關於她出任該職的具體時間「不清楚」。《縱覽新聞》報道，鄭州文旅局的工作人員表示，「印象中張琳琳書記是3月上任的」。

張琳琳多次以鄭州文旅局黨組書記的身份公開亮相。今年5月23日，張琳琳出席第十四屆全國旅遊院校服務技能（導遊服務）大賽開幕式；5月25日，張琳琳陪同河南省文化和旅遊廳黨組書記、廳長等到鄭州市奧體中心體育場現場督導檢查。

2022年6月，時任共青團鄭州市委書記張琳琳等5名官員，擅自決定對部分村鎮銀行存戶來鄭「賦紅碼」。（微博＠鳳凰網）

▼河南村鎮銀行過千存戶被賦紅碼 5名官員被處分問責▼

公開報道顯示，張琳琳曾任共青團鄭州市委組織部部長，共青團鄭州市委副書記、書記等職。2020年10月18日，時任共青團鄭州市委副書記的張琳琳被河南省委省政府授予「河南省抗擊新冠肺炎疫情先進個人」；被河南省委授予「河南省優秀共產黨員」稱號。

2022年6月22日，鄭州市紀委監委公開通報稱，時任共青團鄭州市委書記張琳琳等5名官員，擅自決定對部分村鎮銀行存戶來鄭「賦紅碼」，據統計，共有1317名村鎮銀行存戶被「賦紅碼」。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國公職人員政務處分法》，經研究決定，給予張琳琳同志黨內嚴重警告、政務降級處分。

2022年7月，大批銀行存戶在中國人民銀行鄭州支行外維權。（微博＠二月蘭糯糯）

2022年7月，大批銀行存戶在中國人民銀行鄭州支行外維權。（微博＠二月蘭糯糯）

《中國共產黨紀律處分條例》相關規定，黨員受到嚴重警告處分，一年半內不得在黨內提拔職務或進一步使用，也不得向黨外組織推薦擔任高於其原任職務的黨外職務或進一步使用。依據《中華人民共和國公職人員政務處分法》相關規定，降級處分期為24個月，政務處分決定自作出之日起生效，政務處分期自政務處分決定生效之日起計算。

依據上述規定，並按照鄭州文旅局工作人員受訪時稱「印象中張琳琳書記是3月上任的」說法，意味着張琳琳在出任鄭州文旅局黨組書記時，已過黨紀處分期仍在政務處分期內。

網民睇法：

經典關起門來自罰三杯結案

降級後依然高升

這之前被黨內嚴重警告現在又高升了？

這上任太低調了

說明紅碼的事沒處理對人，這貨是出來背鍋的

匪夷所思

換個馬甲繼續為人民服務

這樣會慢慢的失去人民的信任

