8月25日，中國銀行公告，中國銀行行長劉金因個人原因辭職。



中國銀行公告，該行董事會收到劉金的辭呈。劉金因個人原因，辭去中國銀行副董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會委員及該行行長職務。該辭任自2024年8月25日起生效。

中行董事會批准由董事長葛海蛟代為履行行長職責，至該行聘任的新行長正式履職之日止。

8月25日，中國銀行公告，中國銀行行長劉金因個人原因辭職。（長安街知事）

今年8月19日，中國銀行召開的2024年第七次董事會會議上，應出席董事14名，親自出席董事13名。劉金因其他安排未出席會議。中國銀行2023年財報顯示，當年共召開13次董事會，劉金親自出席了11次，缺席2次。

簡歷顯示，劉金出生於1967年，1993年畢業於山東大學，獲得文學碩士學位。他曾在中國工商銀行工作多年，先後擔任中國工商銀行山東省分行副行長，工銀歐洲副董事長、執行董事、總經理兼中國工商銀行法蘭克福分行總經理，中國工商銀行總行投資銀行部總經理，江蘇省分行行長等職務。

中國銀行行長劉金因個人原因辭職。（長安街知事）

2018年9月至2019年11月，劉金擔任國家開發銀行副行長。2019年12月至2021年3月，劉金擔任中國光大集團股份公司執行董事。2020年1月至2021年3月，他擔任中國光大銀行行長，2020年3月至2021年3月，擔任中國光大銀行執行董事。

擔任光大銀行行長僅一年後，劉金調任中行，自2021年4月起任中行行長，2021年6月起任中行副董事長。2021年8月起兼任中銀香港（控股）有限公司副董事長。2023年4月至2024年3月兼任中銀航空租賃有限公司董事長。