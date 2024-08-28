美國防報告：中國或藉太空能力介入美軍亞太行動

一份最新的美國防衛戰略報告指出，中國在過去20年來快速發展軍力，並在多個領域超越美國，導致美國在西太平洋地區的軍事優勢不再。報告警告，中國可能透過其太空和網絡能力，阻止美國介入區域衝突，對美國國家安全構成重大威脅。



美國國會依據2022財政年度國防授權法案成立的國家防衛戰略委員會（Commission on the National Defense Strategy）七月底提出總結報告，由智庫蘭德公司（RAND）協助分析出版。報告將交給國會及總統參考。

報告強調，中國在軍隊規模、國防生產和軍事能力方面已取得顯著進展，並且這一趨勢幾乎肯定會持續下去。如果美國不採取重大行動，軍事平衡將進一步向中國傾斜。

遼寧艦開啟解放軍走向遠洋的大門。（鼎盛軍事）

報告引用前美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）的證詞指出，解放軍在陸、海、空、太空、網絡和信息作戰的擴張規模前所未見，但也同時指出，不論因台灣或其他區域議題，美國與中國的戰爭並非不可避免，但美國必須嚴肅看待習近平要求解放軍在2027年前做好侵台準備的指示，並且準備好遏制中國的對台侵略，台灣對美國的國家安全利益至關重要。

《華爾街日報》曾報道，解放軍潛艇發展技術進展神速，在潛艇技術上，美軍全面碾壓解放軍的時代已經終結。（騰訊網）

此外，報告提到，中國已經建立起與美國相當或接近的太空及網絡作戰能力，這可能用來攻擊美國的重要基礎設施，包括電腦網絡、衛星及相關支援系統，從而阻止美國介入亞太地區的衝突。

報告最後強調，中國在軍事現代化和戰略力量上持續增強，若這些趨勢不變，中國的軍事能力將全面超越美國，這對美國構成了自冷戰以來前所未有的挑戰。