中山10歲童路邊跌倒　遭鋼筋垂直插入面頰　路人大喊：不要動他

廣東中山一名10歲男童，日前在路邊不慎跌倒後，遭鋼筋刺穿面頰，情況十分危急。據了解，男童完成手術後已經脫離生命危險，目前仍在深切治療部留醫。



中山一名10歲男童，遭鋼筋刺穿面頰。（大風新聞）

綜合內媒報道，事發於周二（27日）上午，中山市南頭鎮南頭大道附近一處工地，一名10歲男童走路不慎跌倒遭鋼筋刺穿面頰。

網傳影片顯示，戴着眼鏡的男童受傷後坐在地面，雙手撐着身前長條形的水泥塊。一根鋼筋從他左側面部靠近耳朵的位置刺入，有施工人員上前幫忙，也有人在喊「不要動他，（救護車）馬上就到了。」

有路人稱，急救人員到場後無能為力，最終只能等消防人員前來施救。

有施工人員上前幫忙。（新京報）

男童經過手術後脫離了生命危險，目前仍在深切治療部觀察。（新京報）

據中山市消防救援支隊南頭大隊介紹，消防人員趕赴現場後將鋼筋鋸斷，其後男童被緊急送往醫院救治，「鋼筋戳穿的是男童臉頰的皮，穿了個洞，聽說不是特別嚴重。好像是去買早餐，腳一滑，往前撲了一下，前面剛好有根鋼筋，戳到了他的臉。」

附近醫院相關人士介紹，男童經過手術後脫離了生命危險，目前仍在深切治療部觀察。

南頭鎮政府相關人士稱，該工地具體由鎮住建局在負責施工管理，該局工作人員回應稱，事發具體原因以及施工時為何沒有圍欄等問題，目前尚在進一步了解中。