奈雪的茶上半年蝕4.8億　財報顯示內地市場需求不振「考慮出海」

內地知名茶飲店「奈雪的茶」上半年面臨嚴重虧損，2023年同期還獲利6485萬元（人民幣，下同），2024年截至6月底虧損卻已達4.4億元（約4.8億元港幣）。



財報指出，上半年奈雪的茶收益減少，主要由於消費復甦不如預期及直營門市收入減少。奈雪首席財務官申昊也在業績會上表示，「需求不振、收入下滑，是公司當下面臨的最主要矛盾。」

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進一步觀察財報可發現，門市獲利方面，奈雪的茶在北上廣深、武漢和西安六個城市的門市經營利潤率均有所下滑，其中上海和北京降幅最高，北京該指標從去年的15.8%降至1.5%；上海該指標從去年的17.1%降至2%。

內地茶飲競爭激烈：出海另覓商機

此前有媒體報道，內地茶飲品牌競爭激烈，截至去年底已有約3,000個品牌，門店數量多達約42萬家，陷入嚴重「內捲」。出海成為許多內地茶飲的新選擇。

奈雪的茶創始人、執行董事兼總經理彭心也在業績會上提到，今年上半年，國內茶飲市場的出海業務非常熱鬧，且市場反應都很不錯，每個品牌都在探索自己出海的發展方向。

彭心強調，奈雪的茶出海希望能建立良好品牌形象，也是在海外爭取房租價格優勢和較優地段的根基，「奈雪出海第一步，是改變海外對茶飲店不時尚、沒人氣的刻板印象。」

奈雪的茶創始人彭心稱，出海第一步，是改變海外對茶飲店不時尚、沒人氣的刻板印象（圖片來源：Weibo @ 奈雪的茶Nayuki）

據了解，「奈雪的茶」2015年在深圳開設首店，在中港都有高人氣，「奈雪的茶」是大陸第一個上市的新式茶飲品牌，2021年6月30日在港交所上市曾轟動一時，不過股價卻持續走低，屢創上市新低。