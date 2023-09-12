深港「反向代購」淚與汗：搬兩大箱逼港鐵跑勻全港　4日賺這個數

深圳沒有美食？香港人第一個不認同！一到週末，深圳的「含港量」就直線飆升。



今年1月8日香港與內地通關以來，深圳各口岸又恢復了以往的人流如織，新業務——從深圳到香港的「反向代購」也越發如火如荼。像這樣帶有一連串深圳美食tag的小紅書筆記和抖音短視頻，評論區有人「求代（代購）」，也有人「求帶（帶徒）」。

那麼，反向代購好做嗎？賺多少？為了更直觀地了解反向代購，我在抖音上聯繫到代購小蘭，跟着她切身體驗了一番代購生活。

靠港鐵跑勻全港「上水送到東涌」 難度最高商品算這種（點圖放大瀏覽）：

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「反向代購是門辛苦活」

下午三點，我和小蘭在羅湖口岸約定地點碰面的時候，她剛送完上一單，正藉著等我的間隙甩肩放鬆。今天她帶了個新人，兩人各拎一個行李箱，兩個行李箱上還各放著一個裝滿各式美食的大袋子。和我簡單寒暄幾句後，她馬上掏出手機，手指在屏幕上飛快地劃，熟練地撥號。「喂，我馬上到站了，還是昨天約定的時間，你到了嗎，行行行，C閘口哈。」

小蘭入行4個月，手腳很麻利。她習慣提前列一個清單。客人代購的物品，交付的站點閘口，客人電話，具體到分鐘的交付時間，從早到晚一一列好。從羅湖口岸出發，我們沿東鐵線一路坐，到了有需要交付的站台，就下車趕到約定的閘口，不出站，開箱，交付，一單下來約莫四五分鐘。看似簡單，實則需要對香港地鐵線路非常熟悉，同時化身時間管理大師。

出行前，提前和顧客約定交付時間，按時間和站點排好交付順序。執行時，每次臨近約定的站台，要算好時間提前給顧客打電話、發消息，提醒顧客準備拿貨，避免到站後等待，既浪費時間，又耽誤後續幾單。同時，還要留意著每隔2個半小時出站一次，重新掃碼過閘，否則需要繳納61.5港元（按截至發稿最新匯率，折合人民幣約57元）的車費作為「附加費」。

一天下來，除了碰面寒暄那幾句，小蘭基本上都在接打電話、計算時間。她像在一沓立著的多骨諾米牌之間謹小慎微地穿行，要行得快，行得穩，行得巧，一單也不能耽擱。但為了利潤最大化，注定每一趟都會是負重前行。小蘭他們這一次，兩大箱累計12單，我試著感受了下，得有兩袋米那麼重！到了需要換乘的站台，拖著箱子上上下下不說，還得趕電梯繞長長一條路。在冷氣吹足的港鐵上，小蘭也是滿頭大汗。一天下來，小蘭幾乎沒時間坐，沒時間吃午飯，甚至沒時間喝水，就連想去趟洗手間也不方便。 「身心都是高度緊繃，沒辦法，只能做一天休一天，實在太累了。」

晚上七點，我們到達尖沙咀站，小蘭的清單上還剩3單沒有劃掉，最遠一單到東涌。接下來，小蘭要換乘，轉線，乘坐至少40分鐘的地鐵，在途經的3個站點下車交付，再一路坐地鐵回到深圳的家。我們在尖沙咀分別。十點半，我再聯繫小蘭，她還沒有吃上晚飯。

外人看來，反向代購就是逛逛逛買買買，輕鬆「順手」的事情，愈來愈多的人想著從中分一杯羹。但很明顯，雖然門檻很低，但想以此搞錢致富並不容易。

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「第一個吃螃蟹的人」

第一個發現深港「反向代購」這隻螃蟹的，大概是香港人KK。封關前，愛好美食的他，就經常來深「覓食」。苦等的日子裡，最想念的深圳味道就是鮑師傅肉鬆小貝和太二酸菜魚。所以1月8日一通關，他就迫不及待來到深圳。彼時的他也沒想到，自己的口味會成為香港人求代購的「標配」。 28歲的他和許多年輕人一樣，喜歡在社交媒體上分享生活。來深當天，他在回港的路上用Facebook上分享了喜悅。住在香港的親友看到後，很是眼饞，紛紛聯繫他，表示願意付費求代購。 KK察覺到，這是個新商機！ 1月底，他就着手做反向代購業務。「第一單就爆單了」，KK回憶。

為了確保交付，他提前一天就和商家下單預訂，當天上午坐港鐵到深圳的門店取貨，下午1點多出發配送，忙活到晚上9點多才啟程回家。那天，他一個人拉2個32寸的大行李箱、提2個大袋子過關，帶了整整一百多盒鮑師傅，外加三四份太二酸菜魚。當時，反向代購物品的可選項並不多，往往就只有鮑師傅肉鬆小貝和太二酸菜魚。 KK坦言：「那時收費也比較高，每盒鮑師傅收跑腿費12元，每份太二跑腿50元。」但樂意為此買單的香港人依然不少。 「香港很多人喜歡吃深圳的美食，疫情前就有很多人習慣一放假就來深圳找吃的。」

隨著生意越做越好，KK索性招攬人手一起幹，組了一個三人的小團隊。上個月，為了方便開展業務，還舉家從香港搬到深圳羅湖口岸附近。現在，他自己主要負責在家接單、和顧客溝通確認交付時間地點，其餘2人負責外出跑腿交付。確認訂單後，直接點外賣配送到家，集中在家裡進行收貨和分揀裝箱。「我們一般1點半收齊外賣，2點前帶貨出發，除非有特別遠的單，一般晚上6點就可以完成當天所有訂單的交付。」

「以前不懂，都是自己到門店去買。後來寧願選外賣配送。雖然多了一筆配送費支出，但勝在節省了四處跑、排長隊的時間。」吃一塹長一智，社交媒體上曾有人分享自己的反向代購失敗經歷，就是被鮑師傅門店前長長的隊伍勸退。

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反向代購，捲起來了

有利可圖，自然就有人會湧入，更別說這裏是人人「一心搞錢」的深圳。「大佬求帶」「粵語熟練，還招人嗎」「我有探親簽注，可否加入」……代購團隊的小紅書筆記評論區裡，不僅有詢價「求代」的顧客，更不乏想入行分一杯羹的人。入局的人多了，競爭不可避免。為了搶奪更多的穩定客源，反向代購悄悄「卷」了起來。

首先被打下來的，自然是價格。「每盒鮑師傅收跑腿12元，每份太二收50元」的日子一去不復返。各個代購的收費依據及收費標準不盡相同，但很顯然，相較以往，反向代購的收費明顯降低不少。

同時，反向代購多在小紅書、抖音攬客，受平台審查限制，以及每單代購的難度存在較大差異，大多轉到微信或WhatsApp私聊溝通具體價格，這也使得反向代購收費不甚公開透明。收費標準處處要權衡成本，與之相比，服務品質的操作空間則大得多。

KK透露，從1月底到現在，「反向代購」的品類已經發生了很大變化。訂單已經不再局限鮑師傅、KUMO KUMO、阿嫲手作這類下午茶，並有了以正餐為主的趨勢，像是胖哥倆肉蟹煲、木屋燒烤、窯雞王、探魚、蛙來噠，等等，都是熱門「選手」，而正餐難免連湯帶水，攜帶不便。考慮到顧客更常代購的美食，阿誠還籌劃著給團隊配備保溫箱和乾冰，爭取延長食物保鮮時間。

在過去不久的七夕佳節，一些代購還推出了反向代購鮮花服務——配送難度更高、時間要求更短，往往還需要出站送到家門口或者酒店。七夕這天，阿誠便接了一個鮮花訂單，他從深圳福田口岸入關，輾轉抵達香港大學地鐵站。為了節約成本，他步行40分鐘抵達薄扶林道，但給顧客送上的深圳鮮花還掛著水珠。配送難度越大，利潤也越高，所以總有人樂意接單。

平時，遇到不擅長美團操作的香港顧客，齊禾義務兼職美食品牌的「線上服務員」，提前截圖熱門美食商家的菜單，以便顧客需要時能隨時提供，還要解答顧客關於美食口味的詢問。和其他行當一樣，反向代購卷服務，為的是口碑和回頭客。KK說：「來找我的，大部分是以前小單做起慢慢積攢的老客戶。他們之後家庭聚會、朋友聚會也會聯繫我。有些公司團建，也會有HR專門找我下單買深圳的美食。這樣一個大單就是一萬多塊錢。」

所以，真的很好賺嗎？

「大概能賺多少錢呢？」問及這個問題，代購們都表示不便透露。唯一能參考的是小紅書上一個代購團隊分享的筆記：

有反向代購業者聲稱4天能賺3260元人民幣（小紅書）

反向代購，既是「辛苦活」，也是「技術活」，但只要能搞錢，深圳人就從不缺精力和智慧。看起來，入行幾乎零投入，至暗時刻怕也不過是「顧客變同行」。只是，一方面，隨著愈來愈多同行擠入賽道，每個人分到的蛋糕也會相應打折扣。每次過關，需要同時接到多少訂單才能維持生計也不得而知。尤其是，隨著反向代購的團隊化、流程化，個人單打獨鬥是否還能保障穩定客源、是否還能賺錢、是否能作為一份全職工作，似乎要打好幾個問號。

另一方面，深港同城化的趨勢正肉眼可見地迅速推進，很難說「反向代購」是否正處在短暫的紅利期，香港人對深圳「特產」的需求，是一時新鮮，還是有持續的熱情。同時，隨著國內商品的崛起，「深貨」不斷追趕港貨的品類與品質，加上人民幣匯率變動，港貨與「深貨」的價格差距縮小，這讓人不禁猜測，未來，香港會否出現「深貨店」「內地店」......伴隨著深圳與香港的「雙向奔赴」，反向代購將迎來怎樣的未來？

不過，在務實的深圳人看來，與其追問反向代購的未來，充實錢包吃飽飯，當下有錢當下賺，也許才是更為明智的選擇。

備註：文中人物均為化名

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】