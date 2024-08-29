工行原副行長張紅力博士學位造假曝光　涉嫌受賄案再添新罪證

中國工商銀行原副行長張紅力涉嫌受賄案，近日已由浙江省杭州市人民檢察院提起公訴。據最高人民檢察院8月29日通報，該案由國家監察委員會調查終結後，移送檢察機關審查起訴。張紅力被指利用其擔任中國工商銀行副行長的職務便利，為相關單位和個人謀取利益，非法收受他人巨額財物，涉嫌受賄罪。檢察機關認為，張紅力的行為已構成嚴重職務犯罪，應依法追究其刑事責任。



根據公開資料，張紅力生於1965年1月，黑龍江哈爾濱人，曾在多家外企和外資銀行任職，包括美國惠普公司、英國施羅德國際商人銀行、美國高盛公司亞洲執行董事兼北京代表處首席代表、德意志銀行（中國）有限公司董事長等。2010年，張紅力成為首位從外資銀行高層轉任國有控股商業銀行副行長的人，接掌中國工商銀行副行長一職。

中國工商銀行原副行長張紅力涉嫌受賄案，近日已由浙江省杭州市人民檢察院提起公訴。（網上照片）

《檢察日報》旗下正義網今（29）日報道，張紅力在完成8年合約後，於2018年辭職，當時工行稱其因家庭原因請辭。然而，2023年11月，中央紀委國家監委宣布張紅力因涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。2024年5月，張紅力因多項違規行為被開除黨籍，並被移送司法機關處理。

據中央紀委國家監委的通報，張紅力嚴重違反政治紀律和組織紀律，涉及多項違法行為，包括利用公權力為個人謀取政治資本，結交政治掮客，搞迷信活動，閱看存在嚴重政治問題的書籍，對抗組織審查。同時，張紅力無視中央八項規定精神，諸如無償使用管理服務物件私人飛機，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，違規組織公款宴請，公款旅遊，甚至騙取博士學位等。通報指出，張紅力的行為在黨的十八大後依然不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣。

時至今年5月，浙江省人民檢察院依法對張紅力以涉嫌受賄罪作出逮捕決定，目前案件已進入司法程序。