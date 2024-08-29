涉額超過2.79億元 廣東省人大常委會原副主任陳繼興受賄案開庭
撰文：陳進安
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廣西壯族自治區桂林市中級人民法院周四（29日）一審公開開庭審理了廣東省人大常委會原黨組成員、副主任陳繼興受賄、利用影響力受賄一案。陳繼興一審被控受賄超過2.79億元（人民幣．下同）。
案情指，被告人陳繼興在2002年至2015年利用擔任廣東省江門市委書記、廣東省人大常委會副主任等職務上的便利，為有關單位和個人在房地產項目開發、土地轉讓、經濟糾紛處置等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物共計折合人民幣2.78億餘元。
2019年至2022年，退休後的他再利用原擔任廣東省財政廳廳長、江門市委書記、廣東省人大常委會副主任等職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人在貸款審批、項目推進、補貼申報、土地出讓等事項上謀取不正當利益，直接或者通過他人非法收受財物共計價值115萬餘元。
檢察機關提請以受賄罪、利用影響力受賄罪追究陳繼興的刑事責任。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人陳繼興及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，陳繼興進行了最後陳述，當庭表示認罪悔罪。最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。
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