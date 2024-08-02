喬布斯Steve Jobs拍賣會揭傳奇人生 注目皮褸因蘋果教主怒爆IBM
【Steve Jobs／Apple／喬布斯／蘋果電腦】每當Apple舉行新品產發佈會例必成為全球焦點，但真正「果迷」已不只留意蘋果公司所研發的新品，反而是一系列滿載歷史意義的舊物，皆因他們真真正正所崇拜的核心是已故Apple創辦人喬布斯（Steve Jobs）。於這個八月，美國波士頓網上拍賣平台RR Auction再次展出278件記錄着Steve Jobs創立Apple多年歷程的稀有珍品，其中一件Steve Jobs穿過的A-2皮褸更是相當矜貴，皆因他曾與這衣服拍過一張極具爭議性的相片。
縱然這件由三藩市品牌Wilkes Bashford製造的A-2皮褸並不像那些為人熟悉的Lunor眼鏡、Issey Miyake黑Tee、Levi's 501牛仔褲和New Balance灰調9系緩跑鞋般出名，但其背後故事卻為人津津樂道，全因為這張被名為「Middle Finger to IBM」的黑白照。
於1983年Steve Jobs與Macintosh開發團隊前往紐約與《Newsweek》進行會議，商討幾周後Macintosh推出時的封面故事報導，這趟旅程Steve Jobs穿上這件Wilkes Bashford皮褸遊走曼哈頓，突然路經IBM總部，Steve Jobs便向大樓外的IBM標誌「舉中指」，當刻隨團的法國攝影師Jean Pigozzi立即拍下，輾轉間這張珍貴照片落在Macintosh小組成員之一赫茲菲爾德（Andy Hertzfeld）手中，當時《Newsweek》編輯曾懇請Andy Hertzfeld同意把這叛逆照刊登在雜誌內容中，但Andy Hertzfeld當時太膽小，不敢請求Steve Jobs的允許，尤其是當年IBM仍然為Apple提供CPU硬體元件。
這件傳奇A-2皮褸的故事仍未完結，在這次由RR Auction所組織的「Steve Jobs and the Apple Computer Revolution」企劃中展出，現在以10,000美元競投中，估價將會高達75,000美元，不過拍賣結束日將定於8月23日，還有足足整個月時間，相信各競投者將會在最終日爭相出價。除了這件「向IBM豎中指」的外套，其餘Steve Jobs曾擁有過的罕有收藏品總共多達277項，包括一系列早期原型電腦、電路板硬體、照片、文件、支票與卡片等等從未曝光過的古董。