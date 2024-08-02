喬布斯Steve Jobs拍賣會揭傳奇人生　注目皮褸因蘋果教主怒爆IBM

【Steve Jobs／Apple／喬布斯／蘋果電腦】每當Apple舉行新品產發佈會例必成為全球焦點，但真正「果迷」已不只留意蘋果公司所研發的新品，反而是一系列滿載歷史意義的舊物，皆因他們真真正正所崇拜的核心是已故Apple創辦人喬布斯（Steve Jobs）。於這個八月，美國波士頓網上拍賣平台RR Auction再次展出278件記錄着Steve Jobs創立Apple多年歷程的稀有珍品，其中一件Steve Jobs穿過的A-2皮褸更是相當矜貴，皆因他曾與這衣服拍過一張極具爭議性的相片。



「Middle Finger to IBM」的黑白照（RR Auction）

縱然這件由三藩市品牌Wilkes Bashford製造的A-2皮褸並不像那些為人熟悉的Lunor眼鏡、Issey Miyake黑Tee、Levi's 501牛仔褲和New Balance灰調9系緩跑鞋般出名，但其背後故事卻為人津津樂道，全因為這張被名為「Middle Finger to IBM」的黑白照。

已故Apple創辦人喬布斯（Getty Images）

於1983年Steve Jobs與Macintosh開發團隊前往紐約與《Newsweek》進行會議，商討幾周後Macintosh推出時的封面故事報導，這趟旅程Steve Jobs穿上這件Wilkes Bashford皮褸遊走曼哈頓，突然路經IBM總部，Steve Jobs便向大樓外的IBM標誌「舉中指」，當刻隨團的法國攝影師Jean Pigozzi立即拍下，輾轉間這張珍貴照片落在Macintosh小組成員之一赫茲菲爾德（Andy Hertzfeld）手中，當時《Newsweek》編輯曾懇請Andy Hertzfeld同意把這叛逆照刊登在雜誌內容中，但Andy Hertzfeld當時太膽小，不敢請求Steve Jobs的允許，尤其是當年IBM仍然為Apple提供CPU硬體元件。

Steve Jobs 'Middle Finger to IBM' Leather Bomber Jacket（RR Auction）

《Newsweek》拍賣品（RR Auction）

這件傳奇A-2皮褸的故事仍未完結，在這次由RR Auction所組織的「Steve Jobs and the Apple Computer Revolution」企劃中展出，現在以10,000美元競投中，估價將會高達75,000美元，不過拍賣結束日將定於8月23日，還有足足整個月時間，相信各競投者將會在最終日爭相出價。除了這件「向IBM豎中指」的外套，其餘Steve Jobs曾擁有過的罕有收藏品總共多達277項，包括一系列早期原型電腦、電路板硬體、照片、文件、支票與卡片等等從未曝光過的古董。

「Steve Jobs and the Apple Computer Revolution」拍賣品（RR Auction）

「Steve Jobs and the Apple Computer Revolution」拍賣品（RR Auction）

「Steve Jobs and the Apple Computer Revolution」拍賣品（RR Auction）

「Steve Jobs and the Apple Computer Revolution」拍賣品（RR Auction）