傳NVIDIA將推中國AI晶片特供版　助力AI推理訓練規劃今年量產

《路透社》22日引述知情人士消息稱，NVIDIA（輝達，中國大陸譯「英偉達」）正在開發面向中國市場的基於全新Blackwell GPU架構的AI晶片版本，型號暫定為「B20」，該版本將符合美國之前的出口管制政策。NVIDIA發言人對此消息回應稱「不予置評」，內地伺服器廠商浪潮信息22日晚間在投資者互動平台回覆提問時意表示，公司目前未開展與「B20」相關業務與合作，該消息不屬實。



內媒《芯智訊》報道稱，根據美國2022年10月推出的出口管制的政策，NVIDIA對中國出口的GPU的TPP（總處理能力）需要低於4800分。最初的A100/H100就是超出了這個限制，因此也導致了 NVIDIA被迫推出了被稱為「閹割版」的A800/H800。

但是隨後在2023年10月17日，美國政府又推出了新的限制規則，進一步收緊了限制範圍，包括2款最高性能晶片與2款次高性能晶片，只要在2項性能標準範圍內的美國製造晶片都將會受到限制。這直接導致了NVIDIA針對中國市場推出的A800和H800晶片的對華出口受限。此外，NVIDIAL40S、高端顯卡RTX 4090等產品也受到了限制。

報道指出，為了解決合規問題，NVIDIA隨後又推出了針對中國市場「特供」的新的H20 GPU和RTX 4090D遊戲顯卡，其中H20相對於原來的H100的AI性能降低了近85%，RTX 4090D相對於RTX 4090也降低了約10%。

雖然NVIDIA特供版H20初期不被市場看好，但由於國產AI晶片與之相比仍有一定差距，且供應能力有限，這也導致內地廠商依然選擇了採用H20。

根據市場研究機構SemiAnalysis的最新預測數據顯示，NVIDIA今年將向中國市場運送超過100萬顆新的NVIDIA H20加速晶片，預計每顆晶片成本在12000美元至13000美元之間，這預計將為NVIDIA公司帶來超過120億美元的收入。

今年3月，NVIDIA發布了其新一代的基於Blackwell架構的B200系列晶片，其晶體管數量達到了2080億個，是H100/H200的800億個晶體管2倍多，其20 petaflops性能達到了H100（4 petaflops）的5倍。據瞭解，B200將於今年晚些時候量產。

同時，報道介紹，NVIDIA也計劃針對中國市場推出基於B200的降級版本——B20，但是鑒於美國出口管制政策的限制，NVIDIAB20性能相對於B200也將會大幅削減。相對於H20來說，其性能可能也不會帶來多大的提升，不過其HBM的容量有望進一步提升，這對於AI訓練和推理來說有著很大的助力，預計也將於今年晚些時候投入生產。

此前，《彭博社》早於本月17日報道，美國正施壓日本和荷蘭等盟國企業，計劃進一步收緊對華晶片出口限制。外交部發言人林劍回應表示，美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華的晶片出口管制，脅迫別國，打壓中國半導體產業，嚴重破壞國際貿易規則，損害全球產供鏈穩定，不利於任何一方。林劍重申中方對此一貫堅決反對，並希望相關國家明辨是非，堅決抵制脅迫，共同維護公平開放的國際經貿秩序，真正維護自身的長遠利益。