台積電美國廠仍未生產一顆晶片　4年累計投資達650億美元

台灣積體電路製造公司（簡稱台積電）自2020年起陸續規劃在美國亞利桑那州建3座工廠，然而報道指出，4年過去，台積電亞利桑那廠還未產出一顆晶片，引起輿論關注。



據《環球時報》報道，台媒引用美國《紐約時報》文章，細數台積電赴美建廠遇到的挑戰。作為美國史上最大的外方直接投資項目，台積電自2020年5月首次宣布赴美設廠以來，已陸續規劃在美國亞利桑那州建3座工廠，累計投資高達650億美元（逾5064億港元）。然而如今4年過去，台積電亞利桑那廠還未產出任何半導體產品。

報道引起台灣輿論關注，有網民呼籲不要再強迫台積電到國外設廠，因條件根本就不一樣，「是要把錢丟到水裏嗎，還是以後一直虧錢補貼？」另有輿論稱，台積電在美國建廠麻煩不斷，歸根結底，是因為其建廠計劃並非單純從商業利益出發，而是美國與民進黨當局共同施壓的結果。

早在去年8月，台灣前經濟部長尹啟銘就撰文稱，台積電赴美投資，完全是為了配合美國的政治和經濟利益，台積電不僅未能得到應有的協助，反而得如此屈膝卑躬地應對各方索取和強悍態度對待，因此，不禁要向台積電呼籲，「該離開美國的時候就離開吧！」