猴痘疫情升級　內地海關啟動半年防疫措施、強化入境檢測

為應對非洲多國持續蔓延的猴痘疫情，內地海關總署8月15日發布公告，宣布將採取一系列防疫措施，以防止猴痘疫情傳入中國。這一公告有效期為六個月，要求來自疫情發生國家或地區的入境人員，如曾接觸猴痘病例或出現相關症狀，須主動向海關申報。公告強調，海關將按規定採取醫學措施，並進行相關檢測，以確保公共衛生安全。



根據公告，世界衛生組織於8月14日宣布猴痘疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」。截至目前，非洲13個國家報告了17541例猴痘病例，其中517例死亡，剛果（金）疫情最為嚴重，報告了16789例病例和511例死亡。

海關總署指出，為防止猴痘疫情傳入，保護人民的健康安全，來自猴痘疫情發生國家（地區）的人員，如接觸過猴痘病例或出現發熱、頭痛、背痛、肌痛、淋巴結腫大、皮疹和黏膜疹等症狀，入境時應主動向海關申報，海關人員將按規定程式採取醫學措施並開展採樣檢測。

同時，海關總署要求，來自猴痘疫情發生國家的交通運輸工具、貨櫃箱、貨物及物品，需按規定進行「衛生處理」，以防病毒進入中國境內。