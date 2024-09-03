咖啡機巨頭德龍：內地咖啡店平均壽命僅8個月　競爭激烈超乎想像

內地咖啡市場在過去十多年來迅速發展，各地咖啡廳如雨後春筍般湧現，然而背後卻隱藏著殘酷的現實。作為全球知名咖啡機品牌的頭部供應商，德龍（De'Longhi）大中華區董事總經理宗延平近日在接受內媒專訪時揭示，中國咖啡行業的競爭異常激烈，平均壽命僅為8個月的咖啡廳數量驚人。



《騰訊新聞．深網》報道，根據德龍掌握的行業數據，2022年中國新開設的咖啡廳數量約為8萬家，但其中有約4.5萬家已經倒閉，僅有3萬多家真正存活下來。這樣的數據揭示了咖啡市場的殘酷現實，即使市場表面上欣欣向榮，但實際上大量新開的咖啡廳無法持續經營，導致二手咖啡機市場迅速崛起，目前已佔整體市場的50%左右。宗延平坦言，儘管德龍在中國市場的業務保持著正增長，但這並非外界想像的「躺著賺錢」。

內地咖啡市場近年出現各種千奇百怪口味的拿鐵飲品。（翻攝百度）

宗延平指出，內地咖啡行業存在著嚴重的同質化問題，同質化帶來的結果便是價格戰的惡性循環。即便某些咖啡快消品牌的門店數量超過萬家，但從收入來看，效率提升並不明顯，整體行業仍處於虧損或微利的狀態。他表示，咖啡廳的低價模式並非造成虧損的主要原因，例如歐洲大街上的咖啡價格通常僅為1歐元左右，但仍能實現盈利。因此，內地咖啡店的經營問題更多來自於運營管理和資本的急功近利。

在回顧其近期參加青騰全球私訪矽谷的活動時，宗延平強調，無論是在高科技行業還是傳統消費品行業，矽谷和東部的企業家和投資人對未來市場的認知都充滿樂觀情緒。特別是在高科技領域，AI投資成為最熱的焦點。宗延平分享了他對AI時代的看法，認為未來將是「人+AI」的協作模式，而非AI完全替代人類。這一觀察為德龍的產品研發和市場策略提供了新的思路。

德龍作為一家以咖啡機起家的意大利企業，自2005年進入中國市場以來，已經在商用和民用咖啡機市場中佔據主導地位。2021年全球咖啡機市場規模達到153.4億美元，預計到2028年將增長至206億美元，年複合增長率達到4.3%。宗延平表示，儘管內地咖啡市場競爭激烈，但未來仍然充滿光明。對於新一代年輕人來說，咖啡不僅僅是一種社交飲品，更是一種提供情緒價值的基礎飲料，市場的高速發展仍將持續。

精品咖啡在內地也開備受追捧，也是一種體驗消費。（Getty Images）

宗延平還指出，德龍在中國的業務端僅有不到100名員工，全球範圍內則僅有不到5000名員工。德龍始終保持著精簡且高彈性的團隊結構，這也是公司能夠在競爭激烈的市場中長期生存的原因之一。他強調，德龍作為一家相對保守的歐洲企業，無論在市場繁榮時期還是困境中，都始終秉持謹慎克制的態度，不盲目追逐市場潮流，而是保持穩健的發展策略。

在面對未來挑戰時，宗延平強調，德龍將繼續專注於產品研發，並利用AI技術縮短研發周期，提高效率。此外，德龍也將在市場營銷中引入AI技術，以低成本的方式實現收入增長。儘管面臨著市場的激烈競爭和快速變化，德龍將堅持以品質和創新為核心，繼續在中國咖啡市場中穩步前行。