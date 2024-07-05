港男偷睇深圳連鎖咖啡店飲品成分　震驚是「元素週期表」掀熱議

不少港人喜歡北上消費，然而近日有網民指出，其光顧深圳一間知名連鎖咖啡店時，被飲品的配料所震驚到，「元素週期表誇張到」，有留言甚至戲言這是「科技與狠活」。



該網民在連登討論區發帖文稱，自己早幾天光顧深圳的瑞幸咖啡（Luckin Coffee）時偷看飲品的配料成分表，結果大吃一驚。他配圖分享了「白酒風味厚奶」、「芝士乳飲品」、「咖啡大師燕麥奶」這3款飲品的成分表。

「白酒風味厚奶」有單、雙甘油脂肪酸脂、磷酸氫二鈉、微晶纖維素、卡拉膠等食物添加劑。（網上圖片）

其中，「白酒風味厚奶」除了有著生牛乳、椰子油及白砂糖等常見成分外，還有單、雙甘油脂肪酸脂、磷酸氫二鈉、微晶纖維素、卡拉膠等食物添加劑；「芝士乳飲料」則添加了檸檬酸鈉、碳酸氫鈉及結冷膠等。只有咖啡大師燕麥奶的成分較為簡單。

「芝士乳飲料」則添加了檸檬酸鈉、碳酸氫鈉及結冷膠等。（網上圖片）

咖啡大師燕麥奶的成分較為簡單。（網上圖片）

帖文甫一出即引發網民熱議，但網民反應兩極，有人指出「呢D只係有列出黎 冇例出黎既仲多」，但也有不少人見慣不怪，認為食品添加劑全世界都會加，「我以前係香港，朋友做餐廳老闆，我係水吧度見過d糖漿，D成份又係咁樣」。

還有人指出內地食品之所以羅列出大串化學名稱，是法規所限，「係大陸先鍾意成堆化學學名咁寫落去，外國唔係無寫，係將唔同既添加劑訂哂做唔同號碼黎寫落去，你以為人地簡潔就無寫落去咩」、「樓主同撐佢個D都係無知井底蛙」。